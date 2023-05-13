殺校｜獲准開私立小一　長洲錦江小學開放日　設機械人搶包山表演

今年有五間資助小學因新學年小一收生不足獲派0班而面臨殺校，其中中華基督教會長洲堂錦江小學，申請新學年開辦私立小一獲批。校方今日（13日）舉辦開放日，展示不同體驗及活動，包括機械人搶包山表演賽，吸引大批家長、學生、校友到場支持。有家長表示，若殺校會感到十分可惜，但對辦私立小一班則有保留。



長洲錦江小學5月13日舉行開放日，展示不同體驗及活動，包括機械人搶包山表演賽。（鄧宇詩攝）

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錦江小學今日舉辦開放日，除了有不同體驗活動外，更邀請到香港劍擊代表隊成員吳諾弘分享作為運動員的經驗。

課室設有不同類型的活動，如身體彩繪、樂器試玩、競技碟杯、無人機體驗等。其中一個課室更設機械人搶包山表演賽，盡顯長洲特色。校方指學校着重戲劇教育，希望透過戲劇教育加強學生的溝通能力以及自信心，因此今日的開放日亦設戲劇活動，讓學生試穿戲服。

開放日吸引到大批就讀錦江小學的家長帶同小朋友到場參觀。黃小姐的小朋友在錦江小學就讀小一，得知學校可能面臨殺感到失望和突然，她指學校收生一向平穩，但因遇上移民潮以及疫情才會面臨殺校，聽到消息時都有擔心小朋友能否讀到畢業。她形容錦江小學為長洲的「標誌」，因為該校為島上唯一基督教小學。她表示，對於成功開辦感到開心，期待來年收生可以達標。

除了在錦江小學的學生外亦有其他小學學生前來參與開放日。鄭生先帶同小朋友到來參觀，他指長洲只有三間小學，若錦江小學被殺校，未來的選擇就會減少。他指私立小一會令家長卻步，因為要付學費，學校的師資以及設備應該要有所提升，相反長洲另外兩間小學均為公營，會較傾向選擇該兩校。

▼4月17日 長洲堂錦江小學復活節後復課▼

