港島停電｜港燈人為錯誤駁錯電纜　今向機電署交報告　下午再交代

港島多區於上月19日凌晨電壓驟降，多幢大廈、交通燈及街燈電力中斷，歷時48分鐘。港燈初步調查結果指，起因是供電系統進行保養維修後，調試過駁錯後備電纜所致，機電署要求於四星期內提交詳細報告，港燈今（15日）表示，已向政府提交調查報告，今日稍後將召開記者會詳述。



▼ 4月19日 港島多區停電情況 ▼



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港燈供電系統於當日凌晨0時49分發生故障，影響南區鴨脷洲、田灣、東區杏花邨、太古和筲箕灣、灣仔摩理臣山和摩頓台以及中區薄扶林一帶等多處，緊急處理後於凌晨1時37分已經全面恢復正常供電。

港燈事發逾40小時後交代初步調查結果，指工程人員為供電系統進行保養維修後，調試過程之中駁錯後備電纜，引發短路，繼而觸及保護系統，導致電力供應受影響。當時港燈輸配電科總經理葉祟泰承認，現場並無標示有後備電纜，對於逾10年亦無標示後備電纜，他亦坦言不理解：「當時有冇決定、有冇遺漏，我哋唔敢講」，又指這是調查方向之一。涉事工地員工的工作授權的權限被港燈暫停，並接受詳細調查。

港燈上月發生大停電事故，事隔26日後向機電署呈交調查報告。（資料圖片/廖雁雄攝）

港燈及後再解釋，涉事後備電纜屬於一條不在系統內使用的「後備電纜」，並沒有配置獨立的保護裝置，希望可於今次調查之中找出「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖的原因，並正就供電系統作全面檢視，制定一系列改善措施，避免同類事件再發生。

▼ 4月19日 港島多區停電情況 ▼



▼ 4月19日 港鐵受停電影響▼



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▼ 數碼港分區變電站▼



港燈南丫發電廠。（港燈網頁圖片）

▼ 4月20日 港燈晚上10時會見傳媒講解電力故障初步調查結果 ▼

