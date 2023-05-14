長洲搶包山太平清醮｜搶包山體驗日因天雨取消　向隅遊人嘆可惜

長洲太平清醮本月26日復辦，香港長洲太平清醮值理會與康文署合辦的包山嘉年華2023自4月16日已開始舉辦活動，今日（14日）下午在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行攀爬嘉年華。

不過，由於天氣關係，原訂下午的接力賽被改到今早進行，而市民體驗攀爬包山的活動也因而取消，不少特意前來的遊人都大感可惜。而正式的搶包山比賽將於本月26日佛誕舉行。



翁志明表示，經歷三年抗疫，太平清醮終於可以復辦，希望可令傳統文化得以承傳與發展。（張浩維攝）

攀爬嘉年華的開幕禮今午兩時在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，由聖心學校的醒獅隊表演揭開序幕。

太平清醮疫後復辦 盼承傳傳統文化

長洲太平清醮值理會主席翁志明致辭時表示，太平清醮這項傳統活統受本地人與海外人歡迎，經歷三年抗疫，今年經濟及民生活動重拾動力，太平清醮也終於可以復辦。他續指，希望繼續推動太平清醮的活動，令傳統文化得以承傳與發展。他特別提到，搶包山是太平清醮重頭戲，冀大眾為參賽者歡呼打氣。

按活動原定日程，今午開幕禮後設多項搶包山接力賽，惟受天雨及雷暴影響，接力賽已改於今早10時許進行。大專組由香港科技大學運動攀登2隊奪冠，而政府部門、公用事業及工商機構組賽事，則由消防處獲第一名。在兩組首三名參與的挑戰賽，也是由消防處以1:15:13的成績奪冠。至於原訂下午公開讓市參與的試爬包山活動，就因天雨取消。

攀爬嘉年華今日開幕，但受天雨影響關係，市民體驗搶包山活動取消。（張浩維攝）

在本地工作的日本人Aya及Yuki特意來參與嘉年華，原本很期待今午可以觀賞搶包山，知悉賽事已完結，均坦言有些可惜，惟有改為在飄色攤位拍照留念。

帶同兒子來沙灘玩沙的陳女士說，看到場內有一座包山感到「很有意思」，雖然未能觀賞攀爬包山比賽，但指出遊有時很多事情難以預計，幸而嘉年華內也有不少攤位，令她及兒子也覺得很有趣。

與女兒一同排隊玩攤位遊戲的林女士指，下雨或多或少影響出遊心情，因天雨未能觀賞搶包山比賽亦略感可惜，不過今日是女兒特意帶她遊長洲慶祝母親節，所以心情未受太大影響，仍感到很高興。

2019年搶包山比賽盛況：

