周杰倫演唱會｜警圍封中環海濱「聽歌位」　電筒「照走」外圍歌迷

台灣天王級歌手周杰倫的巡迴演唱會香港站，今晚（14日）來到最後一場，沒有門票的歌迷照舊堆滿中環海濱「核心外圍」聽歌，警方傍晚實施人流管制，多個「小紅書」流傳的「聽歌位」被圍封，中環公眾碼頭晚上約7時已被圍封。有歌迷「偷雞」被發現後遭警員勸走，堅持不走則被警員用電筒照射「警告」。



周杰倫巡迴演唱會香港站今晚最後一場，雖然下着雨，依然有批本港及內地歌迷擔遮站在「核心外圍」聽歌，警方實施人流管制。（梁鵬威攝)

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中環公眾碼頭一早就有不少粉絲霸定靚位等開場，在7時左右，警方便拉起膠帶，不再讓人進入，而離開後也不可再入內。不過，不時亦有歌迷趁警員不為意時偷偷入內，惟大部份均被發現及趕走，亦有歌迷被趕時堅持不走，警員用電筒照射一輪後只好離開。

深圳歌迷第三度來聽 尾場門票太貴決站外圍看

張先生一家都是周杰倫的粉絲，他從深圳到香港看周杰倫的演唱會，早前已經入場看了兩場演唱會，都是即日來回深圳與香港，聽完便回家。他們認為今晚尾場門票炒賣得太貴，所以亦沒有購買，改為趁熱鬧在場外聽歌。

對於數以百計的歌迷在場外聽歌，張先生並不感到驚訝，「很正常，周杰倫，（上次演唱會）三年多了。」至於警方今日實施人流管制，不讓歌迷靠近在圍欄位置聽歌，張先生亦表示理解，「維持治安吧。」不過由於今日下雨，所以都會傾向在碼頭聽歌，不用淋雨。