播錯國歌｜港協周四召董事局特別會議　再與政府商討如何懲處冰協

冰球港隊二月底在波斯尼亞作賽後，主辦方賽後播放國歌出錯，港協暨奧委會啟動暫停香港冰球協會會員資格程序，冰協於限期最後一日（5月4日），向港協提交全面書面解釋及企業管治改善方案。事件至今已發酵近三個月，港協今日（15日）表示，將在本周四（18日）就冰協提交的解釋及方案，召開董事局特別會議商討決定，其後將與政府再進一步討論懲處方式。



▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼



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港協在4月4日向冰協發出函件，通知已啟動暫停冰協會員資格的程序，並按《組織章程細則》，要求冰協在5月4日或之前，就其未能按相關《指引》內要求，即對國歌予以莊嚴的處理，提交一份全面的書面解釋，及企業管治改善方案。

冰協在限期最後一日，即5月4日向港協提交上述解釋及方案。港協今日表示，將在本周四舉行董事局特別會議，成員包括港協暨奧委會會長霍震霆、義務秘書長楊祖賜等，就冰協的解釋及方案商討決定，會再向政府提交報告及商討懲處。

▼5月5日 港協暨奧委義務秘書長反駁冰協報告▼



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若冰協未有合理解釋 港協可開大會投票決定停冰協資格

若屆時港協及政府經討論後，認為冰協未有合理解釋，港協則可行使權力，採取最後一個階段，舉行會員大會投票決定暫停冰協會員資格。

特區政府早前便發聲明指，支持港協暨奧委會的決定，又指一旦冰協被暫停會員資格，會考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助作為懲處。文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦表示，播錯國歌事件應該要告一段落，會與港協商討「合適懲處」。

▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼

