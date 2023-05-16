貿易單一出口｜單月使用率超過九成　空運企業隨時報關增效率

政府貿易單一出口第一階段推出超過4年，整體系統單月使用率超過九成，錄得逾2,000名登記用戶。第二階段服務已於昨日（15日）展開，逐步涵蓋多28類貿易文件。有空運企業表示，貿易單一出口可隨時為貨物申請進出牌照或許可證，並且增加報關資料的準確性，加快整個報關程序。另外，用戶可隨時進入其帳戶查看申請狀態，企業可對於業務有所估算。



商務及經濟發展局首席助理秘書長（單一窗口）麥愷婷表示，其他政府部門亦可以使用貿易單一窗口系統，處理申請以及發放進出牌照或許可證，政府部門之間可以共享數據，提升政府各部門的工作效率。



分三階段實施 協助大量中小微企

貿易單一出口於2018年12月起推出，提供一站式電子平台供業界持份者提交 「企業對政府」貿易文件作報關及貨物清關之用，分三階段實施。第一階段涵蓋14類貿易文件，主要涉及特定受管制貨品所需的進出牌照或許可證申請。第二階段則於本月起分批推出，首批再涵蓋多14類貿易文件，並會逐步把服務擴展至涵蓋合共28類貿易文件，對口單位增加了衞生署、食環署、工業貿易署等。

截至今年4月30日，貿易單一窗口錄得超過2,000名登記用戶，整體系統單月使用率由2019年12月的約15%提升至上月超過90%。部份牌照或許可證申請的使用率已達至並持續保持百分之百。

海關助理關長（稅務及策略支援）許劍表示，貿易單一出口協助大量中小微企，並無法例規定必須使用，屬自願性參與，惟部份小型企業報關次數可能一年只有一次，認為沒有迫切需要使用貿易單一窗口，所以整體系統使用率未達至百分之百。

空運服務公司經理：提升工作效率

伍志敏為香港空運服務有限公司的企業拓展經理，一周或需提交5至6次文件為貨物清關，貿易單一窗口推出之後，則可隨時為貨物申請進出牌照或許可證，「空運24小時操作，貨物唔會停嘅，外地嚟香港都係24小時，如果我哋得到呢個便利，或者得到支援，對我哋工作效率會有好大嘅提升。」

他續指，使用貿易單一窗口報關亦可確保提交資料的準確性。由於系統內設儲存草稿功能，用家可預先於系統內輸入公司及客戶資料，毋須每次報關均重覆輸入，避免「手民之誤」導致提供錯誤資料予海關進行審批，加快整個報關程序，又可隨時查看申請狀態，「以前都可能係遞表等結果，但反而依家用單一窗口，其實我哋可以睇到成個申請程序個狀態去到邊，所以其實我哋會有個估算，對我哋速度又幫助。」

商務及經濟發展局首席助理秘書長（單一窗口）麥愷婷表示，其他政府部門亦可以使用貿易單一窗口系統處理申請以及發放進出牌照或許可證。（陳葆琳攝）

商經局首席助理秘書長：其他政府部門都可使用

已經推出的第二階段服務新增優化帳戶管理、支援「智方便」平台、與相關政府部門資訊系統對接、提供通知信息服務及增設遞交大批文件等功能。商務及經濟發展局首席助理秘書長（單一窗口）麥愷婷表示，其他政府部門亦可以使用貿易單一窗口系統處理申請以及發放進出牌照或許可證，節省人手之餘，亦提升政府內部工作效率。

麥愷婷指出，用戶向其他政府部門提交的文件，亦可於貿易單一出口系統統一閱覽，政府內部在獲許可情況可與其他政府部門共享數據，發揮資料再用的作用，「以後都可以通過我哋（貿易單一窗員系統），就帶到佢哋去（其他政府部門）平台，發出張證去衞生署。」

麥愷婷透露，政府目前正為第三階段服務進行招標，聘請承辦商建立系統，全面取代「政府電子貿易服務」 （GETS）及現時主要貨物清關系統，並設立貨物風險評估程式「貨物清關模組」，透過應用人工智能和大數據分析的結果，目標於2026年年初分批推出，預計用家人數接近50萬。