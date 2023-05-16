粉嶺高球場發現貓頭鷹　料屬斑頭鵂鶹　棲息球場內

香港哥爾夫球會表示，有員工在粉嶺球場的舊球場發現一窩貓頭鷹，據方提供的影片可見，有三隻在樹上的巢中，另有兩隻在地上。

今次發現貓頭鷹的地點，在年中會被政府收回的土地內，協助球會做環境評估的機構AEC Ltd總監利雅德表示，有關貓頭鷹屬於斑頭鵂鶹（Asian Barred Owlet），棲息於粉嶺球場。



利雅德指，影片中的貓頭鷹屬於同一群組，當中有幼鳥正在學飛，可能因此有兩隻在地上，估計幼鳥約3周大。他指出，這屬於正常的自然現象，提醒人類不應介入走近，而幼鳥會在過程中學識飛行，而牠們的父母亦會在附近觀察。

利雅德表示，貓頭鷹大多在夜間活動，又指晚上的粉嶺球場就是動物的天堂，因為沒有光照，亦非常寧靜，可以聽到不同貓頭鷹的叫聲，粗略估計有逾10個貓頭鷹家庭棲息於粉嶺球場。他說，貓頭鷹只會在局部地區出現，而非在全港普遍存在，而粉嶺球場是一個重要的貓頭鷹繁殖地，因為球場內植有數以百計的古樹，其樹洞夠大足以讓貓頭鷹繁殖，尤其是斑頭鵂鶹和領角鴞 （Collared scops owl）這兩個品種。

政府已計劃今年中收回粉嶺高球場37公頃土地，即哥爾夫球會列為「舊球場」的大部份土地，日後土地北部會建屋，環保署近日有條件批准有關的環評報告，當中要求盡量保育近0.4公頃的樹林等。