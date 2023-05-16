政府不點名批評無國界記者　斥假借新聞自由干涉香港司法程序

壹傳媒創辦人黎智英被指涉串謀勾結外國勢力違反《港區國安法》目前正在還柙，國際組織無國界記者（Reporters Without Borders，RSF）超過百名傳媒界人士聯署，呼籲釋放黎智英。港府今晚（16日）發表聲明，批評他們假借新聞自由之名，公然干涉香港特區的司法程序，企圖完全錯誤、有辱法治。



無國界記者超過百名傳媒界人士聯署，呼籲釋放黎智英唐港府發聲明譴責。（資料圖片）

無國界記者今日表示，全世界已有116名來自42個國家記者或編輯加入，呼籲撤銷針對黎智英和其他駐港記者的指控。港府對此強烈反對，嚴厲譴責「某些組織和人員假借新聞自由之名，公然干涉香港特區的司法程序」，特別是黎智英涉及《香港國安法》的案件，並指他們的企圖完全錯誤，更有辱法治。

港府強調，黎智英及其他相關人員被拘捕和檢控，是由於涉嫌干犯刑事罪行，例如欺詐、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等，與新聞自由毫無關係。

聲明指，香港的司法制度一直深得國際社會推崇，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是破壞香港法治行為，應受譴責。發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

港府又提及，新聞自由固然在香港受尊重和保障，然而並非絕對，行使有關權利時，會受法律和為達致合理目的而必須作出的規定所限制，例如保障國家安全或公共秩序；又引述《香港人權法案》第13（3）條明文規定，發表自由權利之行使，附有特別責任及義務。

港府續指，「負責任新聞作業」這個槪念，在有關人權的國際法理學上已清楚確立，法院也多次強調新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律，包括刑事法律。新聞從業員必須按「負責任新聞作業」原則真誠地行事，以準確事實為基礎，並提供準確可靠的資訊，方可獲言論和新聞自由權利保障。報章出版人和編輯亦同樣須遵從新聞活動中的特別責任及義務。特區政府絕不容許任何人干預香港特區的司法程序，並予以強烈譴責。