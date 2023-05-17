涉偷取家傭衣物掟落街　包致金姪女Amina否認刑毀等三罪受審

終審法院非常任法官包致金姪女Amina，涉嫌凌晨時分把菲傭鎖在家門外，再將胸圍、內褲、手機等物品掟落街，導致屋苑停車場有私家車被毀。她否認刑事毀壞、盜竊等3罪，案件今（17日）在東區法院開審，菲傭形容她與Amina關係不太好，又指Amina曾在凌晨時分叫她起床趕蟑螂，其後將她趕出門外逾半日。而菲傭在辯方盤問下，同意案發當晚Amina曾被父親推撞，但Amina後來叫她外出扔垃圾，並把她鎖在門外，故未見Amina因此受傷。



被告Amina Mariam Bokhary（46歲），被於2022年12月13至14日間，在跑馬地肇輝臺某座，無合法辯解而分別摧毀或損壞2部私家車的擋風玻璃，以及偷竊屬於菲傭Castillon Pacita Bandiola的衣物 、 一本相冊 、 兩個銀包、一個塑膠盒、一隻手錶、一部Nokia手機和一串鑰匙。

被告原被控4項刑毀及1項盜竊罪，涉及3部私家車和菲傭個人物品。控方今指，由於其中一名私家車車主不在港，無法到庭作供，他亦表示不再追究，因此申請將其中兩項刑毀罪撤回，獲裁判官批准。

而Amina今日心情甚佳，聆訊期間不時抄寫筆記，不時向著記者席微笑。

被告Amina Mariam Bokhary否認刑事毀壞、盜竊等3罪。(凌子淇攝)

辯方指 控方只憑藉環境證供舉證

辯方開審前透露，本案沒有直接證據指向涉案物品如何落在停車場，控方只能憑藉環境證供舉證，又批評控方大可以刑罰較輕的「自建築物掉下的物體罪」起訴被告，卻選擇以較重的「刑事毀壞罪」提告。

菲傭供稱，她於2022年8月受僱於被告一家，並與被告及其父母同住在案發單位。她自言與被告關係不太好，透露被告曾試過清晨5時叫醒她去清除廚房蟑螂，其後把她趕出單位並鎖上大門，直至晚上8時許，被告母親才叫她返回單位。

涉案家傭Castillon Pacita Bandiola供稱，到單位外扔垃圾後，遭Amina鎖上家門，其個人物品之後散落在停車場。(凌子淇攝)

涉案家傭指到單位外扔垃圾 Amina鎖上家門

家傭憶述，案發前一晚被告再次叫她清除蟑螂，及至翌日凌晨2時，被告大聲呼喝要求她扔垃圾，但她到單位外扔垃圾後，被告又鎖上家門不讓她進門，她便留在屋苑大堂。約兩小時後，屋苑保安通知她到停車場，她到場後發現其個人物品散落在停車場，包括胸圍、內褲、睡衣、銀包、手機、手錶、儲物塑膠盒、相冊及鑰匙等。保安其後報警，她待至警察到場後才取回物品。

在辯方盤問下，菲傭確認被告與父親關係不佳，被告偶爾會遭其父推撞。辯方指出，案發前一晚，被告曾被父親推撞致前額瘀傷、手指受傷。菲傭則指，當晚二人的確有推撞，但不知道被告有否受傷。辯方展示被告聲稱是父親所致的傷勢照片，菲傭指如果照片屬實，她不會感到意外。

案件編號：ESCC2524/2022