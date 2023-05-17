涉把男嬰提起掟落軟墊 故事書打頭 保良局女職員認罪被判囚六周
撰文：凌子淇
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銅鑼灣保良局嬰兒組留宿幼兒中心去年爆出虐兒事件，3名女職員被控虐兒，其中一人今（17日）在東區法院承認兩項虐兒罪，遭判入獄6星期。案情揭她曾虐待兩名23個月大的男童，包括將男童提起後掟落軟墊、講故事時用故事書打男童頭部3下。
被告丁靄雯（26歲），承認於2022年9月5日及10日，在銅鑼灣禮頓道啟程大廈3樓保良局嬰兒組對23個月大的男童D及E施襲。
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被告涉搣其中一名男童臉頰 提起再掟落軟墊
案情指，涉案保良局嬰兒組中心為0至3歲幼兒提供24小時住宿服務，包括男童D及非洲裔男童E。2022年9月，保良局就一宗嬰兒組中心虐兒事件報警，警方檢取閉路電視後，發現被告曾在3樓玩樂區搣D臉頰，之後把他提起再掟落軟墊上換尿片。翌日，被告在該玩樂區向一班幼兒講故事時，曾用故事書打E頭部3次。
男童D其後驗傷，發現背部有3處的結痂傷痕，臉頰則有一處舊的抓痕。被告隨後被捕，她警誡下保持緘默。
案件編號：ESCC2241/2022