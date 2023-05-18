播錯國歌｜港府支持書面申斥　康文署正檢視冰協使用撥款有否不足

港協暨奧委會今早（18日）決定，就香港冰球代表隊二月在波斯尼亞出戰世界冰球錦標賽，大會播錯國歌事件，向香港冰協發出「書面申斥」。文化體育及旅遊局下午表示對此表示支持，認為是合適懲處，又認為冰協和其他體育總會應以此為鑑，日後應盡心盡責確保主辦機構播放正確國歌，維護國家尊嚴。



文化體育及旅遊局又指，康文署正進一步檢視冰協在使用政府撥款上是否有改善空間，確保公共資源獲適當使用，能更有效地推動冰球運動發展，更好地支持冰球運動員訓練及參加國際比賽。翻查資料，港府上年度向62個體育總會撥款5.4億元，其中冰協獲669萬元，佔總體1.23%。



▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



文化體育及旅遊局今午發新聞稿指，對於港協暨奧委會就播放國歌時出錯事件向香港冰球協會發出書面申斥，政府表示支持，認為是合適懲處，又認為冰協和其他體育總會應以此為鑑，日後必須確切執行指引的各項規定，盡心盡責確保主辦機構播放正確國歌，維護國家尊嚴。

港府促請冰協認真處理港協指出的各項問題 盡快作出改善

發言人指，港府十分支持港協暨奧委會要求冰協進一步改善企業管治。港協暨奧委會有責任和權力確保其轄下的體育總會有良好管治，目的是確保各體育項目能獲得良好的發展，並給予運動員更周全的支援，港府促請冰協認真處理港協暨奧委會指出的各項問題，盡快作出改善。

文化體育及旅遊局指，有見港協暨奧委會指冰協企業管治上種種問題，康樂及文化事務處亦正進一步檢視冰協在使用政府撥款上是否有改善空間，以查找不足，確保公共資源獲適當使用，能更有效地推動冰球運動發展，更好地支持冰球運動員訓練及參加國際比賽。