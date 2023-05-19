房地產協會副會長蔡涯棉上周日離世　曾主張撤啟德體育城建屋

大家樂集團有限公司今午（19日）宣布，其獨立非執行董事蔡涯棉於5月14日（上周日）離世，享年64歲．大家樂董事局對此深感哀痛。



蔡涯棉生前任房地產協會副會長，他在2012年時任特首梁振英政府上任後，曾主張撤銷啟德體育城計劃，改為發展住宅，最終因有關言論捱轟而要道歉。



蔡涯棉2007年以房屋委員會轄下資助房屋小組委員會主席身份，為「出售剩餘居屋單位2007年第1期」主持攪珠。（政府新聞處圖片)

大家樂向蔡家屬致以深切慰問

大家樂表示，已故的蔡涯棉自1994年起擔任該公司獨立非執行董事，董事局對他多年來的寶貴貢獻表示衷心感謝，並向其家屬致以深切慰問。蔡離世後，大家樂薪酬委員會主席職位有待填補，而提名委員會之獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關大部份成員須為獨立非執行董事的要求，故將於實際可行情況下盡快委任適當董事局成員填補空缺以符合上市規則並作進一步公佈。

任恒基中國營銷及買地負責人 去年底退休

蔡涯棉於2013年加入恒基兆業地產，去年12月底退休前，為，恒地中國營銷及買地負責人。他畢業於香港浸會學院（浸會大學前身）工商管理系及持有澳門東亞大學工商管理碩士學位，從事房地產業務逾40年，有豐富香港及內地房地產市場知識及經驗。