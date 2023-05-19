旺角越興園宣布6.15結業　屹立半世紀越南菜館嘆：市道幾差有眼睇

疫情後社會復常，但再有老字號食店離場。屹立旺角半世紀的越菜餐廳「越興園」今日（19日）宣布，6月15日是最後一個營業日，隨後便會結業，越興園在其專頁宣布結業消息稱：「市道有幾差有眼睇，終於連50年老字號都撐唔住」，但預告東主正考慮以其他方式延續越興園。帖文惹來近3,000網民回應，過百個留言嘆不捨，更形容越興園見證本港興衰，「所有MK仔女都應該會幫襯過」，希望餐廳能捲土重來。



越興園位於旺角通菜街31號地舖。（越興園fb圖片）

越興園在Facebook專頁表示將於下月中「光榮結業」，但透露「結業唔一定等於再見」，東主正考慮以延續越興園精神的方案，有定案後便會對外公布。

帖文吸引逾2,700網民回應，亦有過百個留言大嘆不捨，不少人稱由細食到大，更是不少港人首次吃越菜的地方，以往經常大排長龍，想不到會有結業的一天，更有人形容「越興園其實都可以講係見證住香港嘅興衰，所有MK仔女都應該會幫襯過」，希望餐廳可以早日重開。

越興園位於旺角通菜街31號地舖，其Facebook專頁簡介指，餐廳為50年老字號，以正宗越南菜馳名起家，直至2017年轉讓至數馬巷有限公司集團旗下子公司，但店名和營運模式維持不變。

翻查資料，越興園除了在通菜街設店外，以往在旺角豉油街亦有分店，面積約900平方呎惟該店在2014年敵不過藥房競爭和租金上升的洗禮而結業，現時最後一間通菜街分店結業後，越興園在旺角的半世紀歷史將告一段落。