溥仁小學特別視學被拒　家長校友向蔡若蓮請願：還我小一派位

黃大仙獻主會溥仁小學因收生不足，新學年獲「派0班」小一，向教育局申請「特別視學」以爭取繼續營辦被拒，學校或最快2026學年停辦。約10多名校友、家長和學生，今早於局長蔡若蓮出席的公開場合外，舉起「溥仁是我家」、「懇請局長還我溥仁小一派位」的標語請願，希望當局撤回「殺校」決定。不過，蔡若蓮並無親自見面，只派出分區代表接收請願信。



約10多名校友和家長今早於局長蔡若蓮出席的公開場合外，舉起橫額請願，希望當局撤回殺校決定。。(歐陽德浩攝）

教育局局長蔡若蓮於今早9時，到樂善堂余近卿中學出席活動，獻主會溥仁小學校董兼校友會主席彭少芳，率領10多名校友、家長和學生到校外請願及遞信。他們手持「溥仁是我家」、「懇請局長還我溥仁小一派位」的標語。

不過蔡若蓮未有親自接見，約10時離開，局方只派出九龍塘分區代表接信，家長紛紛要求向局長級官員遞信。有身兼校友及現任家長鄭小姐怒斥局方不願聆聽家長心聲，不解為何沙頭角有學校收生不足卻獲網開一面，要求局方公平對待。「我要同局長會面！我要發表我哋嘅意見！」

鄭小姐育有五名兒女，當中有三位就讀溥仁小四、小三及小一，幼子亦準備於今年入讀，卻無奈遇到殺校。她大讚辦學團體用心教學，讓特殊教育需要學童能融入課堂，希望幼子可跟隨兄長入讀，「唔係對呢間學校有心，點會唔介意大熱天時喺度等。」