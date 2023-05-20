每日約2700新冠病人留院　范鴻齡指應急指揮中心已24小時運作

新冠個案急劇飆升，亦令公營醫療體系負擔大大增加。醫管局主席范鴻齡表示，昨日有2700名新冠病人在公立醫院留醫，而醫管局應急指揮中心近日已恢復24小時運作，以調撥病人到不同聯網接受治療。



他表示，現時中心運作暢順，比起第五波每日有12,000人因新冠入院，今次入院人數較少，加上大部分屬於輕症，留院時間較短，故有信心可以應付到今次疫情。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



新冠個案急劇飆升，過去一周數據顯示，化驗所新冠病毒檢測陽性的數目新增至3,621宗，對比前一周的2,927宗，一周內升近兩成。醫務衞生局局長盧寵茂接受內地《南方網》訪問時更表示，根據社區檢測和污水檢測結果，目前香港已出現一小波高峰，推算每日新增感染人數達1萬人。

據醫管局資料顯示，截至上午10時30分，天水圍醫院、屯門醫院及仁濟醫院急症室輪候時間都超過八小時。醫管局主席范鴻齡今日接受商台訪問時表示，昨日有2,700名新冠病人在公立醫院留醫，同意局長說法指可能全港已有1萬人染疫，但仍有信心可以應付到今次疫情。他績指，醫管局應急指揮中心近日已恢復24小時運作，監察醫管局七個聯網病床的使用情況，以調撥病人到不同聯網接受治療。

不過，他亦指，比起第五波每日有1.2萬人因新冠病入院，現時入院人數仍相差甚遠，加上大部分屬於輕症，留院時間較短平均只是4.8日，「比起之前第五波啲人住個幾兩星期少」。他亦指，經歷第五波疫情後，醫管局已和私家醫院加強合作，轉介病人機制更加順暢，有信心醫管局可以應對未來疫情。

醫院管理局主席范鴻齡。（資料圖片／歐嘉樂攝）

去年施政報告要求改善病人於醫管局專科門診看病流程，要求75%病人可在60分鐘內完成由登記至醫生診症流程及在120分鐘內完成由登記至取藥流程。范鴻齡表示，醫管局現時已超額完成目標，又認為病人看醫生等候時間長是因為行政問題，未來會在此方面繼續努力，讓病人可盡快看醫生及拿藥。

范鴻齡亦提到，未來會繼績運用科技縮減病人輪候專科門診的時間，如計劃將針對新冠病人的遙距診症服務，擴展到其他門診。至於應急醫院方面，醫管局早前分流病人，到應急醫院接受放射診斷服務，他今表示，醫院運作暢順，現已為500人服務，目標在一年內服務7000人，而此只是第一步，未能或會分流化驗服務到應急醫院進行，「中央依份大禮我哋會好好運用。」