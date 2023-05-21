老年黃斑病變患者公院求醫排期8個月　憂錯過黃金治療期

視力模糊、突然猛流眼水、見到的景象變得彎彎曲曲，這些都是黃斑病變的病徵。66歲的林女士數年前出現這些病徵，向私家醫生求診後，確診濕性老年黃斑病變，需進行眼内注射藥物治療，醫生轉介她去公立醫院，但要排期6個月，她只好支付昂貴的醫藥費，先在私家眼科接受治療，令病情穩定下來。



有機構進行調查，發現受訪的黃斑病變患者由開始排期見政府眼科醫生至首次進行治療中位數需等候8個月。機構指出，黃斑病變病發首三個月為黃金治療期，促政府增撥資源，以緩解人手及相關配套的瓶頸問題，並加快落實公私營合作，將病人分流到私家眼科接受檢查及治療，讓有急切需要的病人盡快治療。



香港視網膜病變協會聯同香港醫護聯盟委託香港民意研究所於今年2月進行調查，透過電話訪問200名患者，發現受訪患者由開始排期見政府眼科醫生至首次進行治療中位數需等候8個月，其中八成患者在確診後或接受治療時，沒有任何政府醫生或醫護人員向他們說明不及早治療會影響治療效果，甚至造成永久損傷。

調查也發現，在接受政府眼科治療的受訪者中，逾七成患者不達眼内注射藥物治療「首三個月每月一針」的標準治療；相反接受私家眼科治療的患者則有逾九成能達至這標準。

眼科專科醫生龐朝輝指出，老年黃斑病變的高發年齡為60至65歲，亦是導致60歲以上長者失明的主要元兇。而老年黃斑點病變可分為「乾性」及「濕性」，後者嚴重可致盲。

龐朝輝提到，年老、吸煙、肥胖、高血壓或高血脂、長時間接觸陽光或紫外線照射，以及家族遺傳等，均是老年黃斑病變的致病風險因素，主要病徵則包括難以適應較暗的光線、影像會變形扭曲、影像中央或附近區域變黑或有盲點、視力逐漸或突然喪失等。

龐朝輝亦提及，糖尿黃斑水腫亦是另一種可致盲疾病，這種病亦是糖尿病常見的併發症。有多於一個調查指出，近四成糖尿病患者有糖尿病視網膜病變，當中包括糖尿黃斑水腫。他續指，老年黃斑病變及糖尿黃斑水腫均可利用「阿姆斯勒栅格表」做自我檢測，若發現不妥應立即求醫。

66歲的林女士在2018年3月開始發現視力模糊，並突然猛流眼水，看到的景象又變得彎彎曲曲，本來打算到公立醫院求診，但其女兒覺得她的病症嚴重，著她立即看私家眼科醫生，檢查後確診為濕性老年黃斑病變，要立即進行眼内注射藥物治療，並要連續三個月每月一針。

林女士直言，藥費很昂貴，但私家醫生為其寫轉介信往公立醫院就醫，要排期等6個月，她唯有先在私家眼科接受治療，令病情穩定下來，林女士說：「我後來上網瀏覽才知道這個病有黃金治療期，真慶幸當初女兒帶我去看私家醫生，否則若真的等6個月才看政府眼科，到時都差不多盲了。」

林女士現時已在公立醫院接受治療，但去年覆診時發現有點水腫，又要再打針，但要排期等9個月到今年6月，這段時間她也擔心自己的病情會否惡化。除了擔心自己，她也擔心其他病人，「我覺得病人等得太久，醫生護士們又很忙，大家都辛苦。」她期望政府解決輪候打針時間長的問題，「特別是病情緊急的病人，若沒錢看私家醫生，便會白白錯過黃金治療期，通俗點說就是『等到有得醫都嘥藥費』。」

香港視網膜病變協會會長曾建平指病發首三個月為黃金治療期，建議政府盡快增撥資源，增加人手供應，培訓、招聘及挽留相關醫護人員，以緩解人手及相關配套的瓶頸問題，並加快落實公私營合作，將病人分流到私家眼科接受檢查及治療，讓有急切需要的病人盡快治療。

他也建議當局考慮引入新一代較長效的眼内注射藥物，以減少打針次數，減輕對服務需求的壓力；並投放資源製作更多有關老年黃斑病變和糖尿黃斑水腫的教育素材，加強患者了解及早治療，自我管理及監察重要性，亦有助醫護人員和患者的溝通。