長洲搶包山｜三座標誌式大包山以掛畫取代　大會：承建商拒絕接辦

因疫情而停辦三年的長洲太平清醮及搶包山比賽，本周五（26日）佛誕當天復辦。不過，過去一直是太平清醮「標誌」之一的三個大包山，今年竟要以「掛畫」取代。長洲太平清醮值理會在FB專頁發文，指承辦做包山竹架的承建商，於三月底回覆指「因人手及體力問題」，估計未能完成有關製作，最終大會由於時間倉促，放棄製作三座大包山，並指稍後會「作出檢討，祈望明年會更好」。



長洲太平清醮值理會發文，承認今年未能用包製作標誌之一的三座大包山。(長洲太平清醮值理會facebook圖片)

過去每逢長洲舉辦太平清醮，除了飄色巡遊及搶包山比賽，填滿平安包的三座大包山，亦是標誌之一，會安放在北帝廟球場內，與搶包山比賽的包山架相對，但原來今年「地標」卻要消失。

長洲太平清醮值理會發文，指承辦商拒接大包山。

長洲太平清醮值理會在facebook專頁發文，指承建三座大包山的承建商，三月份向大會表示由於物價上升、而且舊的包山架已多年未用，故要重製作，但後來再回覆指，由於「人手及體力」問題，估計未能完成製件，請大會「自行處」。

值理會表示，由於時間緊迫，最終決以大型掛畫取代過去的標誌式大包山。大會又指，「有關本年度的方案，本會稍後會作出檢討，祈望明年會更好！順祝各位合家平安，身體健康！」

郭宇鈿指目前最忙是製作平安包並交給搶包山大會「上包山」。（梁鵬威攝）

不少網民都留言，指對大會決感到失望，直指已失去特色，亦會令遊客失望。

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