太平清醮｜大包山以掛畫取代　佛誕翌日三座矮包山平安包如常派發

長洲太平清醮及搶包山比賽將於本周五（26日）佛誕當天復辦，但作為「標誌」之一的三座高達42呎大包山，承建商提出加價五成至接近13萬元，最終因為欠物料及人手問題拒接辦，由於市場沒有其他具經驗承建商，加上時間緊迫﹐長洲太平清醮值理會主席翁志明今早（22日）在電台節目表示，雖然今年改以掛畫代替，但仍維持疫情期間以三座只有15呎的矮包山作祭祀用途，佛誕翌日仍會按傳統，把這三座矮包山的平安包派發予市民。他承諾，明年太平清醮會想好辦法。



長洲太平清醮值理會昨日（22日）在Facebook專頁發文指，承建三座大包山的承建商在3月份向大會表示由於物價上升、舊的包山架多年未用要重製作，後來回覆時就以「人手及體力」問題，不能搭建三座大包山，值理會最終決以大型掛畫取代大包山。

三座大包山改以掛畫 顯示42呎實際有多高

值理會主席翁志明今早在商台節目表示，長洲太平清醮傳統是有三座高達42呎的包山樹立在北帝廟外，在疫情那三年就改以三座只有15呎的矮包山取代，今年復辦太平清醮及搶包山比賽，原意今年回復三座大包山重現，所以早在今年3月已跟承建商討論，因為疫情前都是3月商討都能應承。

翁志明表示，搭建大包山的承建商是家族生意，一向是跟值理會到主席阿勇聯絡，即是Facebook短訊提及的人物。承建商提及疫情三年停做包山，物料已變壞，原本說要加價4萬元，即是由往年三座大包山共8萬多元，加至13萬元，「佢話加錢，我加畀佢，4萬幾照加畀佢，佢後期整份（合）約畀我睇話唔得，人手、傷病做唔到。」

承建商家族性質 市場難找第二間

他無奈表示，今年未能重現大包山，唯有改以掛畫，顯示應有的高度，想讓人知道以前是有三座大包山，慨嘆「無辦法、無人肯做」，又指那間承建商是家族性質，值理會嘗試找第二間，但只能做到十多呎的包山，無能力做40多呎包山。

翁又指，市場上難找另一間公司做到40多呎包山，值理會明年要想方法，而且以竹棚搭建費用多少乃未知之數，「明年諗」。

他強調，今年仍會有三座15呎高的矮包山，比疫情期間的矮包山為高，市民本周五來到仍可以看到這些用於祭祀的包山，「現場睇好大」，而且佛誕儀式完成的翌日（27日）早上就會把包山上的平安包取下來，再連同新鮮的平安包，向民眾派發。

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搶包山那座以鐵架搭建非竹棚

至於搶包山比賽那座包山，翁志明表示，那座是用鐵架搭建，要有結構工程師核准作賽事用途，造價百多萬元，與北帝廟前的三座包山以竹棚來構造有所不同，

至於飄色巡遊方面，翁志明表示，有很多團體負責，飄色主題人物誰屬是由對方決定，自行發揮。現時據天文台預測本周五天氣一如往年般熱，相信由小朋友擔當角色期間都有家長陪同，並提供飲料照顧。

翁志明對於未能重現大包山慨嘆「無辦法」。 （資料圖片／黃詠榆攝）

呼籲往長洲市民當日按傳統食齋

長洲太平清醮傳統是在佛誕當日全島齋戒，他希望當日來長洲的市民都能尊重傳統食齋，不要破壞傳統，以他所知售賣雜糧或魚蛋的商店，屆時都會賣齋或停業以配合。

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