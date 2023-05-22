北角衞理堂幼稚園三日兩宗拐帶兒童疑案　校方報警要求加強巡邏

再有懷疑拐帶兒童事件。北角衞理堂幼稚園幼兒園統籌校長黎院鳳儀今日（22日）向家長發出通告，指今日接獲家長通報，上星期六（20日）子女興趣班放學後，在附近麵包店內被三名陌生人企圖拖走，幸家傭及時發現阻止；該校一名教師今日下午在學校附近美心麵包店，發現一名陌生女子徘徊，並送贈小玩意予該校學生，老師上前向陌生女子查詢，對方拔足而逃。



該校稱已向警方備案並要求加強巡邏，呼籲家長提高警覺，勿讓孩子獨自走動。《香港01》已就事件向警方查詢。



3名陌生人企圖拖走學童 家傭發現阻止

黎院鳳儀校長在通告中公布有關懷疑企圖帶走兒童的特別關注事件，提及兩宗近日在該校附近發生的懷疑拐帶事件，稱今日接到一名低班學生案長通報，指其上星期六子女興趣班放學後，在附近的麵包店內，被三名陌生人企圖拖走，幸其家傭及時發現，隨即緊緊拖着小朋友，才不至被帶走。

女子麵包店外送小玩意予K1學童 教師查問即拔足而逃

信息提及，另一宗來自該校教師反映，一名教師指今日下午班上課時段，看到一名陌生女子在附近美心麵包店門外徘徊，並送贈小玩意予該校一名幼兒班（K1）學童。老師見狀上前向該名陌生女子查詢，對方即拔足而逃。

校方已報警 籲家長勿讓子女獨自走動

校方已向警方備案，並要求加強巡邏；又於課堂上教導學生要提防陌生人及保護自己的方法，呼籲家長提高警覺，務必時刻看管好自己的子女，切勿讓孩童獨自走動。校方會加強監察措施，並留意附近環境，保護學童安全。根據資料，該校在北角及炮台山分別有校舍。

警方今年2月表示，將軍澳、大埔及北區近日分別有幼稚園及家長表示，懷疑有人企圖拐帶兒童，但警方經調查後發現均屬誤會。不過，拐帶疑雲仍在繼續發生，沙田區一間幼稚園前日（20日）發通告指懷疑有人企圖帶走學童。