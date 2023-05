成都飛港航班空服員涉歧視內地乘客被揭三宗罪　國泰發聲明致歉

國泰航空乘客投訴前日(21日)一班由成都飛香港的CX987航班上,涉嫌有空中服務員歧視機上內地乘客語言水平,包括在索取毛氈時因說不出「blanket」這英文字,事後成為空服員之間閒聊的話題。此外,機上空服員又被指對勸籲乘客返回座位時用粵語作出廣播,事後再與同僚聊天時諷刺該乘客「他們聽不懂人話」。有機上乘客看不過眼,對於其他乘客受到侮辱,即場向乘務長投訴,並把事件公諸網絡,同時向國泰官方提出正式投訴。

國泰在翌日(22日)於多個內地社交平台轉載事件的帖文下留言,表示已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷,對此深表歉意,並已聯繫相關旅客進一步了解情況,並會進行嚴肅調查處理。



國泰航空昨晚(22日)在官方微博發出道歉聲明。(國泰微博圖片)

內地網媒《觀察者網》報載,一名在港生活11年的內地乘客在社交平台發文,替機上乘客抱不平,並向國泰航空提出投訴,獲得國泰回應,承諾嚴肅調查事件。

該名為同胞投訴的乘客是於本月21日乘坐下午1時55分由成都飛往香港的CX987航班,能操普通話和英文的這位投訴人並不是受機上空中服務員歧視的乘客,只是其座位是在機艙後排,距離空服員準備餐食及休息之處比較近,投訴人文中說其機票是「國泰航空大灣區贈票,搭乘前想著後排清靜,沒想到是通向人性醜惡的前排門票。」

這班航班基本全滿,由投訴人坐下開始,就不斷聽見後艙空服員開始用英文、粵語抱怨,於是偷錄了空服員之間閒聊的內容,並公諸網絡,形容「本以為在香港生活了11年的我,早已脫敏。但這樣赤裸裸地歧視, 讓我覺得把這件事情舉報出來才是正確的做法。」

三宗罪兩宗跟語文有關

投訴人列出三宗罪,兩宗跟語文有關,一宗是態度問題。首先,是有乘客想向空服員索取毛氈,但空服員當時以英語溝通,事後數人閒談此事時取笑當時情況,疑似是乘客講錯了毛氈英文為Carpet(地氈),按錄音順予是有人先說「Carpet is on the floor」,意謂「『地氈』是在地上的」,接著有人說「blanket 、毛毯(普通話發音),no喎」,隨即有另一人說,「If you cannot say blanket in English, you cannot have it.」,意謂那名乘客如果說不出毛氈的英文,便拿不到毛氈,語畢其餘幾名空服員都在笑。



投訴人分析,「應該是前排旅客努力用自己會的英文單詞想要跟這些『只會英文的』乘務員拿毛毯。結果還被這樣取笑。」

第二宗罪,是有個長者乘客,在起飛後沒多久,抱著小孩想上廁所。空服員在機艙後面,先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅,請回到座位」,然後投訴人聽到空服員之間的閒聊是用粵語跟她同事說,「他們聽不懂人話啦!」

第三宗罪,是一名坐在投訴人附近的「小姐姐」,嘗試用英文詢問如何填寫入境卡,「得到的也是無比不耐煩的回應」。

投訴人感到乘客被侮辱

投訴人在帖文表示,「整個航班,我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的。整個航班兩個半小時,對旅客的侮辱言語以及陰陽怪氣,就在我後面講了兩個半小時。我真的很不理解,為什麼對不講英文不講粵語的乘客有這麼大的惡意。不要求額外熱心的服務,請問為什麼對旅客基本的尊重都做不到。」



投訴人在文中標註國泰航空的官方帳號,「@國泰航空 請問這就是你們培訓的員工素質?」又指「為了有效document這件事情,下飛機前,我也找乘務長說明了情況,告訴了她我會正式投訴。」投訴人表示,「希望大家都對一分善良,多一分耐心,因為善意是流動的,你善待你周圍的人,這個世界才會更好。」文末用上幾個網絡標籤(tag)「#國泰航空#歧視#旅行」。事件觸發內地網民熱議,一度成為微博熱搜,更有網民列出國泰多宗不快經歷。

小紅書網民只是轉載投訴人的文章,國泰亦有留言回應。(小紅書截圖)

國泰在官方微博發文致歉

這篇投訴文章,隨後被內地網文廣泛轉載至不同的內地社交平台,包括小紅書、微博等,國泰昨日(22日)都分別有用官方帳號在帖文下留言,「我們已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷,對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務,對於此次事件高度重視。我們已經聯繫相關旅客進一步了解情況,並會進行嚴肅調查處理。在此,我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。」這個回應,亦張貼於國泰航空的官方微博之上。