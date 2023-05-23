取消器官捐贈｜李家超責成調查是否違法　警方：網罪科正跟進

行政長官李家超今早（23日）出席行政會議前見記者，提及近日器官捐贈登記系統出現不尋常取消的事件，並責成警方調查是否涉及違法行為。消息早前指，由於事件或涉及網上發布虛假消息及簽署虛假聲明，其中一個較大可能是由網絡安全及科技罪案調查科接手調查，而警方晚上回應證實，網絡安全及科技罪案調查科正了解事件



醫務衞生局周一（22日）表示，衞生署留意到近期到器官捐贈中央名冊網站內，取消登記的數字有不尋常，李家超今早在出席行會前見記者時，表示留意到部份個案涉及重複取消登記，甚至未有登記捐贈卻又申請取消，認為這些「非常可疑」的行徑破壞現有系統，對此予以強烈譴責，已要求警方調查當中是否有違規或犯法行為。

據悉，由於事件或涉及網上發布虛假消息及簽署虛假聲明，其中一個較大可能是由網絡安全及科技罪案調查科跟進調查。警方晚上回應指，網絡安全及科技罪案調查科正了解事件，而警方會繼續留意在網上可能發生的犯罪活動，並採取相應執法行動。若發現有任何違法行為，警方必定會嚴肅跟進。

警方提醒，互聯網的世界不是無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。

近月器官捐贈取消個案大增。（資料圖片）

翻查資料，警方過去亦不時發現有人在社交媒體及通訊平台，發放針對政府的失實資訊，包括疫情消息及抗疫最新等措施，當時相關案件亦交由網罪科接手跟進。據政府中人表示，政府現時非「一口咬定」異常取消登記捐贈屬違法，故必須進一步調查相關行為是否合法。