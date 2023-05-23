太平清醮無包山內幕｜包山世家拒接辦　值理會︰開價13萬惟拒簽約

因疫情而停辦三年的長洲太平清醮及搶包山比賽，本周五（26日）佛誕當天復辦。惟太平清醮過去標誌之一的大包山，今年將被「掛畫」及「縮水」的小包山取代。長洲太平清醮值理會在網上平台稱，承辦商於3月底以人手及場地問題拒絕承辦。



據了解，大包山在數十年以來，均交由陳姓一家負責。有知情人士透露事實另有內情，因開價過低，加上物資需要時間處理，最終只能婉拒。長洲太平清醮值理會主席翁志明回應指，3月時已答應陳家開價的13萬元，惟對方臨時不簽約。他認為值理會已盡力解決問題，期望明年可再恢復疫前包山的高度。



▼2016年長洲太平清醮▼



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太平清醮包山連續三年「縮水」

長洲太平清醮原來的15.5米的三座大包山，因疫情避免人群聚集，長洲太平清醮值理會決定一切從簡，在2021年「縮水」改為4.6米高。至於今年繼續維持小包山的高度，但另外以「掛畫」形式取代，惹來公眾及長洲居民議論。

其實過往數十年以來，三座大包山均由陳家總動員負責紮起。直至今日，第一代陳林已逝世，重任則由第二代陳金原繼承，不過根據長洲太平清醮值理會周日（21日）在網上發布的手機截圖顯示，陳家以人手短缺及找不到製作場地為由，拒絕承辦包山項目。

陳氏一家三代人，包括陳金原（左二）及其母親（左三）。另外二人是陳金原侄子。過去每年太平清醮會請假幫忙。（資料圖片／潘思穎攝）

知情人士︰值理會開價過低 處理竹料時間或不足

陳金原透過相熟人士婉拒訪問。知情人士透露，陳家處事低調，今次拒接辦大包山實因值理會開價過低，加上包山所用的竹料需要時間處理，並圍成竹圈，疫情中斷多年或需重新準備，因此時間可能不足。惟陳家不願就上述問題惹起爭端，因此最終以人手及場地問題為由婉拒。

翻查資料，陳林臨終前曾向陳金原表示，紮包山並非為了賺錢，稱「神功事沒得計」。不過知情人士透露，由於疫情肆虐三年，經濟受重挫，陳金原所任職的裝修工程亦受到影響，再難以全家休假總動員紮包山。

值理會7年前委託陳家承辦包山的金額為7萬元。知情人士認為，陳家拒絕委託後，再無人可承辦包山，便因為開價過低。「根本上人哋平畀你，蝕少少就算，今時今日搵食艱難，拎返回報唔過份。」他又透露，值理會已要求陳家搬走疫情前紮包山所需的物資。

值理會︰初時開價8萬元 陳家後加碼至13萬元

翁志明回應指，以往每年踏入3月份，便委託各個承辦商簽合約，惟陳家今年要求由8萬元加碼至13萬元，值理會亦答應要求，但仍未達成合作。「佢話13萬，我哋寫定張支票13萬，叫極佢都冇嚟簽，後期佢話唔做，我唔知咩原因啦。後尾講話傷病，個個唔得閒，話唔好意思。佢一個唔好意思我哋咪煩囉。」

翁又指，慶幸有公司願意臨時承接小包山，並根據2007年包山倒塌的經驗，重現當年以「掛畫」取代大包山的方式，希望明年可再恢復疫前高度。他認為值理會已盡力解決問題。「對得天地，對得自己對得人，人哋講咩都唔理喇。」

至於要求陳家搬走物資方面，翁解釋經過疫情三年的擺放，包山物資已破爛，因此需要遷移。問到會否提早委託陳家準備明年的包山，他則表示太平清醮還有飄色、神功戲、喃嚤、請神、巡遊等祭祀儀式，待一切完結後再作打算。

▼5月21日 長洲太平清醮前一周「上包山」。▼



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辦太平清醮花逾百萬元 長洲捐款僅20多萬

另外網上有街坊建議值理會公開籌辦費用，翁志明自言「清者自清」，不介意被查數。他並透露，籌辦太平清醮花費逾百萬元，惟整個長洲的捐款僅得20多萬元，值理會只能依靠外界包括賽馬會等贊助。

翁並表示，由2005年任職至今一直安然無恙，若有問題早被罷免。他強調，值理會為了籌辦太平清醮付出甚多，只因信奉神明，故沒有任何貪念，出發點只為長洲街坊的平安。「我哋又要畀錢又要出力，我哋總理都要畀成萬銀，你估玩呀？」