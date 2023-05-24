移植學會倡收集捐贈登記者性別年齡分析　陳凱欣籲設熱線專人跟進

本港過去5個月錄得逾5,700個取消登記器官捐贈的申請，當中逾半申請者從未登記或重複取消的無效申請。香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡認為，目前登記器官捐贈需要提供的資料很少，例如毋須提供性別和年齡，當局無法掌握登記人士的資料，建議收集更多數據加以分析。立法會議員陳凱欣亦認為，需要重新檢視系統，取消登記時候，系統應邀請申請者接駁至熱線電話，以專人跟進。



周嘉歡接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，要了解取消器官捐贈登記的原因，需要設立一個系統性的調查研究。她指出，目前整個器官捐贈登記系統有很多不足的地方，登記者需提供的資料很少，只包括姓名、身份證號碼、電郵等，並不包括年齡及性別，故此無法掌握登記器官捐贈及取消登記人士的資料。她建議豐富器官捐贈登記系統數據，加以分析，包括向登記者收集原因，令將來推廣活動時更具針對性。

她續指，香港捐出來的器官很少浪費，本地等候器官移植的人數眾多，較少出現器官捐贈出來而找不到配對者的情況，除非是特別血型的心臟及肺，則有機會找不到配對者，但只會偶然發生，「最近10年不會有一個兩個」；反而內地有大量器官捐贈，有更多不適合的器官可輸出，強調香港器官捐贈的使用率非常之高，不會擾亂目前系統，只是有多餘的器官之下，兩地分配機制才會生效。

香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡認為，目前器官捐贈登記系統仍有很多不足的地方。（中央器官捐贈登記名冊）

批器官捐贈登記名冊的系統不合時宜 倡重新檢視

被問及提供地方選項予捐贈者是否可取，周嘉歡指相關做法是違背了器捐贈的大愛精神，「你無論捐畀邊一個都係有病嘅，你無論係接受邊一個人嘅器官，佢都係一個大愛嘅人，都係幫助、都應該感恩」，限制器官不出境或者讓捐贈者選擇受贈者，並不是器官捐贈提倡的精神。

立法會衛生事務委員會委員陳凱欣出席同一節目，亦認為器官捐贈登記名冊的系統已不合時宜，認為需要重新檢視。她指，可以簡化登記程序，在所需資料加上性別一欄已經足夠，至於申請取消登記時，則可提出簡單3條問題，詢問是否因為離開香港、是否同意接駁至熱線電話專人跟進、會否再三思。

特首李家超昨日（23日）指，無登記但又取消登記器官捐贈的情況「非常可疑」，已要求警方調查當中是否有違規或犯法行為。陳凱欣估計，取消登記器官捐贈申請的原因包括有人永久離開香港、不知如何查閱自己是否在登記名冊之上，甚至乎有部份人對於機制的不滿。她說，決定按掣取消登記的時候，網站不會向申請者提出任何問題或作出任何人跟進，「甚至有人去發放一啲不實、誤導嘅言論，但係大家要記住，我哋而家做緊嘅係一個幫一個器官衰竭嘅病人去嚴重生命，當你取消一個嘅動作，其實係有啲不顧病人死活嘅感覺。」

病人組織：建議互助分配機制加入病人代表監察

曾接受心臟移植人士曾先生相信，取消登記器官捐贈申請的數目部分屬惡作劇，希望過一段時間不會再發生。他指，本港等候心臟移植的情況是非常嚴峻，以自己為例，當時輪候超過一年才能配對到合適心臟，相信與血型有關。曾先生提及，過去一段時間都沒有人得到心臟移植，對於仍有多人輪候感到很悲觀。他指歡迎兩地設立第二層互助分配機制，認為有內地協助，對香港市民得益更大。

香港病人政策連線主席林志釉則認為，互助分配機制的重點，在於如何確保當區受惠者得到公平機會配對器官。他認為，市民若果不明白機制，可能會對捐贈感到憂慮，故此要適當地監管機制，希望機制可以加入病人組織的代表，確保器官不會不明不白下送離香港。