國泰歧視風波｜平機會研同族歧視修例　朱敏健：事件屬間接歧視

國泰3名空姐在值班時涉視乘客不懂英文，鬧出軒然大波，該公司在接獲投訴的三日內以解僱涉事者處理事件。平等機會委員會以保密為由，不回應是否接獲該宗投訴，指根據反歧視的條例中介定「間接歧視」，就是把一些條件或要求加諸所有人，對方因未能符合而蒙受不利。

平機會主席朱敏健表示，作為服務提供者，如果單方面要求顧客講出所謂「Magic Word（魔法字眼）」才提供服務，是明顯不近人情、不合道理。

朱敏健又表示，2021年向政府提交報告建議修訂《種族歧視條例》，明確列明懷疑受害人與歧視者的屬同一種族作出歧視行為，亦會構成違法行為，政府至今未有最後定案，現階段未可針對這種情況作出規管，平機會會繼續詳細研究該條例。



平機會主席朱敏表示，待客之道應要滿足顧客需要，而非要求對方講出「Magic Word（魔法字眼）」乃不近人情。（資料圖片/羅君豪攝）

平機會拒回應是否收投訴

平機會發言人今日（24日）回應國泰空姐歧視乘客事件時表示，在處理查詢和投訴時，必須遵守保密和需要知情的原則，因此不會透露是否收到某些查詢或投訴。

發言人表示，根據反歧視的相關條例，歧視可分為「直接歧視」和「間接歧視」兩種。「間接歧視」是指將一些條件或要求加諸所有人，但這些條件或要求並沒有理據支持，而能符合這些條件或要求、擁有某些保障特徵的群體 (如某種族群體)，會因未能符合要求或條件而蒙受不利。

朱敏健：服務提供者要滿足顧客需要

平機會主席朱敏健今早接受商台訪問時表示，《種族歧視條例》下的受保護特徵，並不包括宗教及語言等，因此理論上今次個案並非直接與種族歧視有關。如果服務提供者在沒有憑據下，要求顧客必須用某種語言提出需要，才會提供相關物品，令某類型或某背景的顧客難以達到相關條件，因而遭受不公平待遇，就有機會構成「間接歧視」。



朱續稱，對於某一個背景的顧客來說可能不公平，最大問題是有關空服員的要求並無憑據，「因為作為一個服務的提供者，你係需要盡量知道顧客的需要、去滿足顧客的需要，呢個先至係待客之道嘛。」

咁所以如果單方面由你自己的標準話：你講唔到嗰個所謂『Magic Word』、一個『魔法字眼』，我就唔提供服務。咁呢個好明顯完全係不近人情、不合道理。 平機會主席朱敏健

兩者有共識便可能構成歧視

主持人問及涉事空中服務員如果只是說笑，實際上沒有施加相關條件會否構成歧視時，朱敏健回應，只要服務提供者之間有相關共識，就已經有可能構成歧視的基本因素，但平機會必須在接獲投訴並查證後，才能確認及分辨清楚事實。

平機會發言人再解釋，根據《種族歧視條例》，基於某人的「種族」而歧視、騷擾及中傷該人，屬違法行爲。條例訂明，「種族」是指個人的種族、膚色、世系、民族或人種。雖然「語言」並非《種族歧視條例》下所界定的「種族」定義，不是受保障的特徵，但若某些語言的要求或條件並無理據，但卻令某種族群體因無法符合有關要求而蒙受不利，那麼有關要求或條件可能間接歧視該種族群體。

發言人表示，作為一個國際大都會，香港的服務提供者，不論從平等機會或生意考慮的角度，應以適當的禮貌，平等對待來自不同地方或說不同語言的顧客。

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朱敏健：續研究歧視同一種族會否違法

朱敏健接受《香港01》查詢時補充指，涉事空服人員的行為符合「間接歧視」，「『間接歧視』就可以話係涵蓋咗剛才所講嗰個事件嘅一啲事實元素」，很有機會跌入目前歧視條例內「間接歧視」的規管內，但由於空中服務員與乘客都是華人，種族相同，《種族歧視條例》沒有列明清楚這種情況是否適用。

佢呢個行為就好有機會會跌咗落去『間接歧視』嗰個違法行為嘅規管入面。……由於佢哋（種族）係一樣嘅話，係咪可以引用到《種族歧視條例》入面嘅條文，呢個目前嚟講就係未有先例可循，而法例亦冇講得好清楚。 平機會主席朱敏健

對於內地來港的居民或訪客，在香港遭遇到的歧視問題，平機會稱一向非常關注。朱敏健表示，2021年向政府提交的立法建議報告之中，曾建議修訂《種族歧視條例》，明確列明懷疑受害人與歧視者的屬同一種族作出歧視行為，亦會構成違法行為，目前正商討細節。由於政府至今未有最後定案，現階段未必可以有效地現行歧視條例之下，針對這種情況作出規管，平機會會繼續詳細研究《種族歧視條例》。

國泰行政總裁林紹波昨晚（23日）簽署公開聲明，表示解僱3名涉案宜服員。（國泰小紅書圖片）

國泰航空乘客投訴本周日（21日）一班由成都飛香港的CX987航班上，空中服務員三宗罪，包括歧視機上內地乘客語言水平，在索取毛氈時因說不出「blanket」這英文字擬不提供服務；用粵語廣播勸籲乘客返回座位後，空姐閒聊間諷刺對方「聽不懂人話」；以及用不耐煩的態度回應乘客的填寫入境卡查詢。

國泰接投訴 三日內解僱涉案員工

事後成為空服員之間閒聊的話題。此外，機上空服員又被指對勸籲乘客返回座位時用粵語作出廣播，事後再與同僚聊天時諷刺該乘客「他們聽不懂人話」。有機上乘客看不過眼，對於其他乘客受到侮辱，即場向乘務長投訴，並把事件公諸網絡，同時向國泰官方提出正式投訴。

投訴人是該航班乘客，其沒有受到相關空服員的「冷待」，是看不過眼在小紅書即日作出公開投訴，國泰在翌日（22日）發聲明致歉並承諾嚴查，昨日（23日）先後發聲明表示向向涉事者停職，同晚再由行政總裁林紹波發聲明，表示已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，解聘三位涉事的空中服務員。

投訴人隨即在小紅書表示，林紹波已發布事件最終調查結果及相應處分，所以不會再更新帖文。