天文台料佛誕假期天色大致良好　下周二新界多區酷熱最高達36度

踏入夏季本港天氣酷熱及多雨，天文台預測今日（24日）為23至28度，有幾陣驟雨，下午雨勢有時較為頻密及有幾陣雷暴。但受高空反氣旋影響，未來數日包括佛誕假期天色大致良好。直至下周天氣再有轉變，受超強颱風瑪娃的外圍下沉氣流影響，天文台預料下周初天氣酷熱，下周二（30日）氣溫最高可達34度，自動分區天氣預報更顯示，流浮山、上水、石崗及打鼓嶺在當日下午2時，將攀升至36度。



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天文台預測今午雨勢有時較為頻密及有幾陣雷暴

截至中午1時，天文台錄得氣溫26.6度，濕度為81%，紫外線指數屬中等。雖然今日有一兩陣驟雨，氣溫相比上周末稍為下降，但濕地公園、元朗公園及石崗三個監測站，中午仍錄得逾30度。

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流，正影響華南沿岸，同時與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東地區。天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，下午雨勢有時較為頻密及有幾陣雷暴，吹和緩至清勁東至東南風。

天文台九天天氣預報。（網頁截圖）

分區天氣預報 料下周二新界有三區最高36度

九天天氣預報顯示，明日（25日）至周日（28日），即包括佛誕假期，均局部時間有陽光，有一兩陣驟雨或局部驟雨。但下周初天氣轉為酷熱，其中下周二（30日）氣溫最高，達28至34度。若翻查自動分區天氣預報，當日下午2時，新界流浮山、上水、石崗及打鼓嶺，更升至36度。

未來兩三日包括佛誕假期天色大致良好

天文台表示，受高空反氣旋影響，未來兩三日南海北部及廣東沿岸地區天色大致良好，天氣炎熱。天文台預料目前位於西北太平洋的超強颱風瑪娃，周末期間將移向呂宋以東海域，其外圍下沉氣流將在下周初至中期，為廣東地區帶來酷熱天氣。

天文台自動分區天氣預報。（網頁截圖）

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