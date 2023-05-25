黃鴨試水．直播｜兩巨型黃鴨青衣試水　隔10年下月打孖游維港

巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）2013年在維港隨波浪搖動展出，吸引近800萬人次「打卡」。時隔十年，黃鴨再次來港暢泳，更是「打孖」遊港。《香港01》今早（25日）在青衣北部担杆山路船廠直擊兩隻已吹氣、高18米的黃鴨現身，現場亦有吊機正準備，料稍後兩巨鴨將先試水。主辦方預告，6月1日將公布黃鴨游入維港安排，料會再掀起「賞鴨潮」。



巨型橡皮鴨闊別香港10年後，今日清晨突然打孖現身，約清晨時分，青衣北面海域開始發現橡皮鴨的蹤影，10年前只有一隻，今次則兩隻一模一樣的巨型橡皮鴨現身。約8時左右，現場有吊機將其中一隻黃鴨綁上，現場消息稱，兩隻已吹氣、高18米的黃鴨稍後將在附近水域試水。

《香港01》5月25日在青衣北部担杆山路船廠直擊兩隻已吹氣，現場有吊機準備，料稍後兩巨鴨將先試水。（歐陽德浩攝）

巨型橡皮鴨2013年曾在尖沙咀海運碼頭「暢泳」

巨型橡皮鴨由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作，自2007年誕生以來，「蹼迹」遍佈澳洲悉尼、巴西聖保羅等地。直至2013年5月2日首度尖沙咀海運碼頭展出，當時橡皮鴨的高度達16.5米，吸引大批港人蜂擁至維港「打卡」，其後於同年6月9日離開。

翻查資料，當年為應對維港風高浪急的海面情況，主辦方特意為橡皮鴨底安排共3個重達3噸的特製石躉，以固定橡皮鴨防止被海浪衝走，更訂造一條防水電纜供電。

▼2013年巨型橡皮鴨▼

