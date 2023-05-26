長洲太平清醮搶包山．直播｜12人參賽　包山王郭嘉明未能及時落地

長洲太平清醮壓軸重頭戲搶包山比賽，於周五（26日）深夜舉行，並在周六（27日）凌晨0時進行包山王及包山后爭奪戰，是2019年之後相隔三年再舉行，有九男三女健兒參賽。「包山王中王」郭嘉明力爭衞冕包山王；上屆包山后龔子珊也力爭蟬聯，曾五度奪冠的黃嘉欣，如果今年再奪冠就有機會成為「包山后中后」。



個人賽比賽結束。現場所見，包山架上至少有2名參賽選手，包括「包山王中王」郭嘉明在內，未能在比賽時間落地，或衞冕失敗。



長洲太平清醮5月26日晚復辦搶包山比賽，開始前先舞獅及燒炮仗。(廖雁雄攝）

【00:08】接力賽正式開始，6隊接力隊首棒成員應聲爬上包山，每隊有4名選手，包括1名後備成員；隊伍在5分鐘內以最快時間取得指定兩個平安包的隊伍為勝。

【00:03】個人賽比賽結束。現場所見，包山架上至少有2名參賽選手，包括9屆軍、「包山王中王」郭嘉明在內，未能在比賽時間落地。

【00:02】數名參賽選手不消數秒已爬到頂層的「9分包區」，不斷將架上的平安包取下放到袋內，頂層圍滿參賽選手，現場氣氛激烈。比賽約1分鐘，頂層的「9分包」已一掃而空，參賽選手退而求其次到「3分包區」繼續密密搶。00:02，大會響起鐘聲提示比賽即將結束，多名參賽選手陸續降落地面。

5月27日【00:00】現場電子板倒數30秒、踏入零時零分後，在文化體育及旅遊局局長楊潤雄主禮鳴鑼聲後，12位參賽選手在隨即爬上包山，展開激烈比賽。

5月26日【23:50】12位參賽選手已圍在包山架上準備，當中任職珠寶加工人員的選手談健鴻更帶備一對鑽石耳環，打算比賽後送予太太，代表有美好的婚姻，亦想向太太講「I love you（我愛你）。」

9男3女參賽選手將在周六0時0分競逐「包山王」及「包山后」殊榮，接力賽將緊隨其後，料0時8分舉行，之後會有表演節目及頒獎典禮等。據大會表示，12人將按複賽名次獲得編號，並根據編號位置圍住包山比賽。最矚目9屆冠軍、「包山王中王」郭嘉明複賽排名第一，而誓奪「包山后中后」頭銜的黃嘉欣則獲安排6號位置。

根據大會賽制，整個包山架共有9,000個包子，包括底層共有6,400個紅色字的1分包；中層有1,700個黃色字3分包；頂層則有900個綠色字的9分包。參賽者於3分鐘內摘取包子，總分數最高者勝出。

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