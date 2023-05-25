2024公眾假期｜打工仔喜訊　復活節及清明連假最筍「請3放10」

本港全面對外通關後，港人趁長假期會「報復式」外遊，政府今日公布2024年17日公眾假期，以打工仔五日假期、周六及日例假計算，明年有3次機會，請3日假期可連放9至10日，分別是2月的農曆新年、3月及4月復活節及清明節、12月聖誕節假。



2月可趁農曆新年假另請3日假，便可享受9日長假。（資料圖片）

2月：請3日放9日

公眾假期為農曆年初一（2月10日）、年初三（2月12日）、年初四（2月13日），另請假期為2月14日至16日，可放9日假期。

3月至4月：請3日放10日

公眾假期為耶穌受難節（3月29日）、耶穌受難節翌日（3月30日）、復活節（4月1日）及清明節（4月4日），另於4月2日至3日，及4月5日請假，可放10日長假。

5月：請2日放五日

公眾假期為勞動節（5月1日），另於5月2日至3日請假，可放5日假。公眾假佛誕為5月15日，另於5月16日至17日請假，同樣可放5日假。

6月：連放3日

公眾假期為端午節（6月10日），前兩日為周六及日例假，可連放3日。

7月：連放3日



公眾假期為香港特別行政區紀念日（7月1日），前兩日為周六及日例假，可連放3日。

9月：請2日放5日



公眾假期為中秋節翌日（9月18日），另請9月19日及20日，可放5日假。

10月：請1日放4日

公眾假期為國慶日（10月1日），另請9月30日，放4日假。重陽節為10月11日，之後兩日為周六及日例假，連放三日。

12月：請3日放9日

公眾假期為聖誕節（12月25日）及聖誕節後第一個周日（12月26日)，另請12月23至24日，以及12月27日，可放9日長假。

2024年公眾假期如下:

