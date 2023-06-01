新冠口服藥｜中大指可減院舍長者入院率逾五成　降重症率功效顯著

衞生署數據顯示，院舍長者二次感染新冠率高達七成，中大醫學院研究團隊去年第五波疫情期間，分析逾14,000 名確診新冠的院舍長者數據，發現無論服用那種新冠口服藥，都可有效降低院舍長者入院風險逾五成。降低重症率方面 ，輝瑞口服藥 Paxlovid可降低逾八成，而默沙東口服藥Molnupiravir則可降低六成五。



中大醫學院內科及藥物治療學系老人科名譽臨床副教授馬漢明鼓勵，醫護為合資格安老院舍長者適時處方新冠口服藥，以減輕病情及減低醫療體系的負擔。研究已在國際醫學期刊 JAMA Network Open 上發表。



中大醫學院研究團隊發現，無論服用那種的新冠口服藥，都可有效降低院舍長者入院風險逾五成。（中大醫學院提供）

中大醫學院研究團隊在去年2月16日至3月31日分析逾14,000 名確診新冠的院舍長者數據，研究服用新冠口服抗病毒藥物與患者入院及重症風險的關連。逾14,000人中有61.2%沒有使用新冠口服藥物，另有35.5%使用默沙東口服藥Molnupiravir及3.3%使用輝瑞口服藥 Paxlovid。

研究發現，不論服用那種的新冠口服藥，都可有效降低院舍長者入院風險54%；至於降低重症率 ，輝瑞口服藥 Paxlovid的表現降低83%；而默沙東口服藥Molnupiravir則可降低65%。

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授醫學數據分析中心助理主任葉卓風補充，由於樣本量不足，故不可以將兩隻藥在降低重症率的表現直接比較，只可以得出服用新冠口服藥可減入院率及重症率。

96歲的陳婆婆去年3月確診，她直言當時十分害怕，形容「未試過病得咁厲害」，但吃了新冠口服藥後病徵得以舒緩，「食咗兩粒，咳就無咁多，變咗就開心多啲。」她續指，食完整個療程後，感覺舒服了不少。

中大醫學院內科及藥物治療學系老人科名譽臨床副教授馬漢明表示，據衞生署最新數據顯示院舍長者二次感染率高達七成，鼓勵醫護當院舍長者出現病徵五日內，處方新冠口服藥均有效減輕病情及減低醫療體系的負擔。