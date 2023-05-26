長洲飄色巡遊．直播｜8巡遊隊19台車起步　東莞遊客專程來港觀賞

長洲太平清醮兩大盛事飄色巡遊及搶包山比賽今年復辦，長洲街頭今午（26日）人頭湧湧，近碼頭位置水洩不通。飄色下午2時開始，今年共有8隊飄色巡遊隊，分別由5個街坊會、2個體育會和1個同鄉會組織，合共有約19台車，有東莞遊客專程過來觀賞，並會留下看搶包山。



▼5月26日 長洲太平清醮2023 長洲及平安包店情況▼



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居民透過飄色表達對時事不滿，包括港燈停電反而有賞及渡輪加價；另有飄色組扮演東京奧運金牌得主張家朗、游泳女將何詩蓓。

來自東莞的葉先生夫婦，專程來程，到長洲觀看太平清醮飄色巡遊，並會留下看搶包山。他們指十分熱鬧。

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臨時變陣 「麥美娟」變「葉劉淑儀」

一眾負責扮演不同角色的小朋友上午已在長洲最後準備，10時到負責巡遊隊的組織開始化妝。

本來今天其中一台飄色車主角為財政司司長陳茂波和民政及青年事務局局長麥美娟。不過主辦單位一周前臨時變陣，決定由扮演麥美娟改為行政會議召集人葉劉淑儀，師傅解釋，葉劉同樣敢言，也是為香港把關：「整色整水目的都係希望市民得啖笑，當然最希望財爺「放水」及「派多啲糖」。」

▼5月21日 長洲太平清醮飄色最後綵排▼



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▼5月21日 長洲太平清醮前一周「上包山」。▼



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▼5月21日 長洲各式商戶都為太平清醮做好準備▼



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▼4月16日 長洲太平清醮搶包山參加者訓練日▼

