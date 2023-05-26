長洲太平清醮．佛誕｜中環碼頭候船人龍長長 市民：入去買個平安
撰文：鄧宇詩
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今日（26日）是佛誕亦是太平清醮，在疫情闊別三年後，長洲今日復辦飄色巡遊及搶包山。早上9時起，中環五號碼頭開始出現乘船入長洲人龍，至11時許，人龍明顯增長，由五號碼頭排至六號碼頭。
警方早上起在中環碼頭實施人流管制，在碼頭外面架設鐵馬作分流，有警員協助維持秩序，運輸署早前預計，今日全日有六萬人次乘搭渡輪出入長洲。。
準備入長洲的市民陸小姐稱，疫情前連續20年都有趁太平清醮入長洲，對復辦飄色巡遊及搶包山感到期待，雖不會在長洲過夜，也希望感受氣氛：「入去買個平安。」
▼5月26日 長洲太平清醮2023 中環碼頭人潮▼
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今日是時隔3年長洲再次舉辦飄色巡遊及搶包山比賽，吸引不少市民帶同一家大細入長洲。前往長洲的人流眾多，警方早在中環碼頭實施人流管制，拉起橙帶，市民必須從中環方向進入碼頭，碼頭外亦不停播放廣播呼籲市民切勿在原地停留。
陸小姐表示，對於能再次復辦搶包山感到開心，但因人流過多不會留至晚上看搶包山，「志在年年嚟買個包，買個平安，分啲俾朋友。」對於大型包山變掛畫，她認為可惜，「無辦法啦。」
楊生和楊太從澳洲回港旅遊，他們表示，對於第一次參與太平清醮十分期待。楊太指，最期待看飄色巡遊，對於包山變掛畫感到失望，期望政府能給予協助，保留傳統。
原為長洲居民的陸先生帶同太太及女兒參與太平清醮，小朋友指，最期待看搶包山。陸先生認為，包山變掛畫感「失色啲」，陸太亦認為有包山會比較好。
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