長洲太平清醮．佛誕｜中環碼頭施人流管制　市民：入去買個平安包

今日（26日）是佛誕亦是太平清醮，在疫情闊別三年後，長洲今日復辦飄色巡遊及搶包山。早上9時起，中環五號碼頭開始出現乘船入長洲人龍，但暫時情況仍算暢順，警方則實施人流管制，在碼頭外面架設鐵馬作分流，有警員協助維持秩序，船公司亦加密班次，疏導人流。準備入長洲的市民陸小姐稱，疫情前連續20年都有趁太平清醮入長洲，對復辦飄色巡遊及搶包山感到期待，雖不會在長洲過夜，也希望感受氣氛：「入去買個平安包。」運輸署早前預計，今日全日有六萬人次乘搭渡輪出入長洲。



▼5月26日 長洲太平清醮2023 中環碼頭人潮▼



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▼5月21日 長洲太平清醮前一周「上包山」▼



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▼5月21日 長洲太平清醮飄色最後綵排▼



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▼5月21日 長洲各式商戶都為太平清醮做好準備▼



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▼4月16日 長洲太平清醮搶包山參加者訓練日▼

