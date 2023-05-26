長洲太平清醮．佛誕｜中環碼頭施人流管制 市民：入去買個平安包
撰文：鄧宇詩
出版：更新：
今日（26日）是佛誕亦是太平清醮，在疫情闊別三年後，長洲今日復辦飄色巡遊及搶包山。早上9時起，中環五號碼頭開始出現乘船入長洲人龍，但暫時情況仍算暢順，警方則實施人流管制，在碼頭外面架設鐵馬作分流，有警員協助維持秩序，船公司亦加密班次，疏導人流。準備入長洲的市民陸小姐稱，疫情前連續20年都有趁太平清醮入長洲，對復辦飄色巡遊及搶包山感到期待，雖不會在長洲過夜，也希望感受氣氛：「入去買個平安包。」運輸署早前預計，今日全日有六萬人次乘搭渡輪出入長洲。
▼5月26日 長洲太平清醮2023 中環碼頭人潮▼
+1
▼5月21日 長洲太平清醮前一周「上包山」▼
+6
▼5月21日 長洲太平清醮飄色最後綵排▼
+10
▼5月21日 長洲各式商戶都為太平清醮做好準備▼
+10
▼4月16日 長洲太平清醮搶包山參加者訓練日▼
+6
長洲太平清醮無包山內幕 包山世家婉拒 值理會︰開價13萬拒簽約長洲太平清醮2023｜佛誕飄色巡遊搶包山 一文看清觀看及交通安排長洲太平清醮2023｜大包山以掛畫取代 佛誕翌日如常派發平安包長洲太平清醮2023｜三座標誌式大包山變掛畫 大會：承建商拒接辦長洲太平清醮2023｜餅店創「阿華田冰心平安包」消暑 度假屋爆滿長洲太平清醮2023｜飄色主角扮陳茂波麥美娟 師傅：高官無畀壓力長洲太平清醮2023｜新渡輪料早上10時起高峰 加密至每小時6班船長洲太平清醮2023｜搶包山健兒5.26爭標 入場券及交通安排一覽太平清醮｜飄色巡遊造型曝光 扮高官談區議會改制：太諷刺唔好喇長洲太平清醮2023｜搶包山體驗日因天雨取消 向隅遊人嘆可惜