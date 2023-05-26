長洲太平清醮．佛誕｜中環碼頭施人流管制　市民：入去買個平安包

撰文：鄧宇詩
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今日（26日）是佛誕亦是太平清醮，在疫情闊別三年後，長洲今日復辦飄色巡遊及搶包山。早上9時起，中環五號碼頭開始出現乘船入長洲人龍，但暫時情況仍算暢順，警方則實施人流管制，在碼頭外面架設鐵馬作分流，有警員協助維持秩序，船公司亦加密班次，疏導人流。準備入長洲的市民陸小姐稱，疫情前連續20年都有趁太平清醮入長洲，對復辦飄色巡遊及搶包山感到期待，雖不會在長洲過夜，也希望感受氣氛：「入去買個平安包。」運輸署早前預計，今日全日有六萬人次乘搭渡輪出入長洲。

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