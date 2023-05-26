天文台加強酷熱天氣警告服務　氣溫35度以上推送「極端酷熱」通知

隨着香港出現極端天氣日子增加，天文台今（26日）日起加強加強酷熱天氣警告服務，當氣溫普遍達攝氏35度或以上，天文台流動應用程式就會推送「極端酷熱」通知，提醒市民採取防暑措施。



天文台推出新特別天氣提示，當氣溫普遍達35度或以上，天文台應用程式就會推送通知提醒市民。(黃寶瑩攝)

去年15日錄得35度或以上 天文台難料今年會否再破紀錄

天文台總部去年錄得15日氣溫達35度或以上，是有紀錄以來最多。鑑於極端天氣頻繁出現，天文台加強酷熱天氣警告服務，推出新的特別天氣提示，當氣溫普遍達35度或以上，天文台流動應用程式「我的天文台」就會推送通知，提醒市民注意極端酷熱天氣，採取防暑措施。

被問到今年氣溫達35度以上的日子會否較去年多，天文台署助理台長鄭元中指，每年影響天氣變化因素不一，「好難講會唔會再破紀錄」，但預料今年全年平均氣溫偏高，達到最高氣溫首十位的機會為高。他續指，受熱帶氣旋瑪娃的外圍下沉氣流影響，下周初至中期有機會出現極端酷熱天氣，氣溫可能高達34度。

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特別提醒長者兒童等 注意身體預防中暑

另外，天文台亦修訂酷熱天氣警告的注意事項，特別提醒較易中暑的人士，包括長者、孕婦、兒童及小童等，在酷熱天氣下，應及時觀察是否出現中暑徵兆，確保有充分休息，保持體溫正常，避免身體過份受熱。

長者安居協會署理行政總裁袁民光表示，踏入4、5月求助個案有所上升，大部份求助個案為長者出現身體不適，如頭暈等。他表示，不能直接指明求助個案與天氣有關，但酷熱天氣下，長者較易出現身體不適，特別是居所沒有冷氣設施的一群，建議多飲水，如有不適可按平安鐘求助。