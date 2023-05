達明一派演唱會｜黃耀明指會展突改拒租場　退回訂金無交代原因

達明一派早前公布會在今年8月舉辦演唱會,惟黃耀明今晚(26日)在社交平台表示,在昨日(25日)收到會展沒有說明理由的信件和退回訂金的支票。他指團隊反應平靜,形容「是一個不用塔羅牌都可以推算出來的結局」,但認為會展的管理層還是欠香港市民大眾一個公開的解釋,「希望他們好好說這個故事,讓世界知道這個國際都市辦事有多公正多透明。」



達明一派早前公布會在今年8月舉辦演唱會,惟成員之一黃耀明今晚在社交平台表示,在昨日收到會展拒絕租場信件,沒有說明理由,並退回訂金支票。他表示,自2021年12月,最後一次達明一派伊館的演出後,繼續每月不停申請不同的場地,希望可以爭取下一個面向觀眾的舞台,直至今年1月收到會展回覆指申請成功,可以8月開演唱會。

他續指,當時團隊連忙交了支票,開展了籌備工作,並設計了奇特的舞台,並討論設立搖滾區的可能性等細節,惟後來會展回覆我們,觀眾是不可以站起來的,不可以有搖滾區,而直至昨日(25日),團隊收到沒有說明理由的信件和退回訂金的支票,「他們沒有說理由,而其實我們都知道是甚麼理由。」

他又引述,會展的回函中提到”we are not in a position to proceed”,直言是非常坦誠和直率的回覆,絕不含糊又非常準確。(黃耀明IG)