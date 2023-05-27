市建局觀塘百億商業地流標　加入住宅增吸引力　研檢討7年收購價

市區重建局早前公布，觀塘裕民坊百億商業項目流標，行政總裁韋志成今日（27日）表示，將會在該項目引入「垂直城市概念」，增加住宅元素和建築物高度限制，以增加吸引力，惟亦要研究交通、基建設施的負荷能力，加上城規程序等，預料要到2025年初才會再次招標。他又提到，觀塘項目流標，加上近期招標的項目所收到的前期款項較預期少，市建局將進入長時間的貸款期，需要調整未來五年的重建組合，包括將規模較大的項目推遲。

他又提到，現時以同區七年樓齡補償受影響業主的做法沒有「深思熟慮」，惹起不少人質疑為何社會要為未有履行維修舊樓責任的業主「埋單」，預告市建局將會就此詳細研究，並在本港有足夠土地儲備的時候檢討，以在明日大嶼等新發展土地建屋安置受影響的舊樓業主。



市建局行政總監韋志成。（資料圖片／張浩維攝）

商廈空置率近兩成 擬同一大廈混合土地用途助推項目

韋志成早上在港台節目《星期六問責》表示，九龍東的商業樓面面積過去10年翻倍至約290萬平方呎，未來幾年還有涉及幾百萬平方呎的項目推出，但不同測量師行的數據均估計現時商業項目的空置率已達近20%，坦言「我哋再推出去市場，吸引力真係低」，故要重新規劃涉及的觀塘市中心第四及第五區項目的土地用途，惟地皮鄰近港鐵站，若轉為住宅用途會受嘈音滋擾。

他續指，當局擬引入「垂直城市概念」，將不同土地用途放入同一大樓中，包括寫字樓、零售、酒店和住宅，以將「住宅拉返高」，並會繼續沿用「浮動參數機制」，讓發展商可自行調節不同用途的比例。他又透露，擬將項目的高度限制亦會由現時的280米進一步增加，樓面面積亦會相應增加逾20%。

市建局指出，觀塘市中心重建計劃第四和第五發展區的商業項目，將試行「浮動規劃參數」的模式，而鵝蛋型的地標式建築不會改變。（城規會文件）

市建局收入減少 須長時間貸款維持收購項目

至於住宅用途的比例，韋志成則指，當局將會就此作技術評估，包括增加住宅和樓面面積對觀塘交通、基建設施等的影響，屆時才可釐訂不同土地用途的比例，預料隨後進行城規程序等，合共需約兩年時間，期間裕民坊皮皮將會作臨時用途。

韋志成指出，觀塘項目流標，加上土瓜灣和上環兩個項目的前期款項收入僅約47億元，較預期少兩成，令市建局上個財政年度收入大減，而未來幾年，市建局亦會為4個項目招標，根據現時樓市狀況，預料會再少收數十億元，但同期會有6個項目收購，涉款達400多億元，坦言「唔夠錢用。」

他指，市建局將進入長時間的貸款期，現時最多可借款250億元，並要調整未來五年的重建組合，「項目規模比較細啲可能要提前去做，規模大啲、我哋需要多啲收購成本，可能需要褪遲少少。」被問到會否要求政府注資，他則笑言：「我將你呢個意見提交畀政府。」

因應市建局的觀塘重建計劃，從前裕民坊一帶的商店，例如屹立當區多年的麥當勞已結業。（資料圖片／江智騫攝）

稱釐訂七年樓齡收購價無深思熟慮 外界質疑助舊樓業主換樓

另外，他又提到，市建局將研究現時以同區七年樓齡作收購價的做法，直言當局在2001年釐訂有關收購水平「的確係冇深思熟慮」，致產生許多社會問題亦欠缺持續性，包括令不少人質疑為何要用大量資源協助舊樓業主換樓、改善生活，並舉例指深水埗兼善里項目，收購呎價達1.6萬元，惟市價僅每呎八、九千元，「點解舊樓業主需要社會咁樣照顧佢？」

他續指，油旺項目的總收購成本更加達到1萬億至1.1萬億元，當中4,500億元（逾40%）為按同區7年樓齡的收購額外補償，認為以明日大嶼、北部都會區新開發的土地支持舊區更新更符合經濟效益，「呢啲問題喺適當時候，我哋需要睇睇呢個補償機制有冇替代方案，要將佢改變過嚟。」

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他認為當本港有足夠土地和財政儲備，便是適當時候檢討現行的收購價，「如果你有地畀我的話，我將頭先我講7年樓齡額外嗰筆錢，用嚟喺嗰度起啲樓出嚟，我1.6萬蚊喺兼善里收一呎，建築費若4,000蚊，我都起到4呎出嚟喎，總之我有地，1.6萬蚊我唔係收一呎樓，我係起到4呎出嚟，呢4呎我點樣用一呎、點樣補償受影響業主，我哋假設係應該要補償先啦，另外仲有其他3呎我哋用嚟做公營房屋、用嚟做返私樓，個靈活性就大咗好多，經濟效益考慮就唔同曬。」

被問到此舉將做不到原區安置，韋志成表示，「我哋社會係同意，一個舊樓業主到層樓舊咗，我哋就要用資源幫佢，幫佢換層靚啲嘅樓，七年樓齡佢覺得未夠新，我哋仲要畀多啲佢，去換層仲靚啲嘅樓，社會係咪覺得咁係啱呢？」他又指，本港很細、交通便利，社會要再三思考甚麼是原區安置。