新冠｜專家顧問劉宇隆科已見頂正橫行　「小波幅」將不停重複出現

衞生防護中心最新指新冠病毒活躍度顯著放緩，過去一周陽性數目對比前一周下跌，為4月以來首次錄得跌幅。政府專家顧問劉宇隆今日（27日）在電台節目稱，估計今波新冠疫情應已見頂及正在橫行，暫難估計持續橫行時間。他指出，「小波幅」將來可能不停重複出現，此為新冠病毒特性，但相信感染後的嚴重程度會越來越低，市民可以平常心看待。



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劉宇隆今日在商台節目稱，目前每日確診而呈報個案約有480至550宗左右，在約500宗的趨勢己有一段時間，死亡人數就浮游約10宗上下區間，而污水監察數據的四日或七日平均數已「打橫行」 約兩周以上。劉宇隆指，大家要平常心看數據，這些「小波幅」會不停重複出現，因是冠狀病毒的特性。

政府專家顧問劉宇隆5月27日稱，估計今波新冠疫情應已見頂及正在橫行，暫難估計持續橫行時間。（資料圖片）

劉宇隆稱暫難估計持續橫行時間，但相信感染新冠後的嚴重程度會越來越低，認為市民不用過於緊張，因為在3年疫情期間大家已經學懂如何應對，包括近日越來越多市民再戴上口罩。

當局（周四）公布的最新數據顯示，新冠病毒活躍程度四月以來首次錄得跌幅，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為3,400個，對比前一周的3,621個下跌，但公共衞生化驗服務處及社區檢測站收集的呼吸道樣本中，有近36%對新冠病毒呈陽性反應，較上周微升。