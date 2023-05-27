荃灣一連三日舉行周末市集　商戶對生意感滿意：冀與民樂

佛誕周末一連三日假期昨日開始，食環署和多個本地團體合辦周末市集，其中一個在荃灣沙咀道遊樂場舉行。市集今日(27日）踏入第二日，有攤檔負責人透露，設檔三日租金大約三千元，認為價錢合理，不太計較生意額，「志在當宣傳」。



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場內逾70個攤位 小食價錢介乎20至68元

荃灣周末市集今日（27日）第二日舉行，雖然天氣炎熱，但上午11時已陸續有市民到場。場內有逾70個攤位，有60多個是售賣各類食品、乾貨及濕貨等。此外，有非牟利機構和政府部門設立攤位，例如如香港消防處及荃灣警區等，為市民提供攤位遊戲。

會場內約有10檔小食攤檔營業，食物和飲品大多數每份賣20元至60元，例如豆腐花售8元一份、芒果糯米糍23元一件、棉花糖20元1份、燒賣售10元6粒和泰式串燒售10元一串；飲品則有慢磨鮮榨果汁一杯25元至68元，亦有攤位售賣罐裝馬來西亞飲料，一罐8元。

有攤位三日租金三千元 檔主：志在宣傳

有攤位提供免費蛇羹試食，吸引不少市民排隊光顧。負責人鄒先生透露，設檔三日租金大約三千元，認為價錢合理，「志在當宣傳」。他指，今次市集讓市民免費入場，有助帶動人流，刺激消費，又指昨日生意比預期好，對生意額感到滿意。

售賣鮑魚、乾果的祥德老號，同樣吸引不少市民駐足。負責人陳先生表示，昨日上午短短數小時已有兩、三萬元營業額，其中以鮑魚、櫻花蝦和花膠最受歡迎。不過，陳先生表示，營業額多少並不要緊：「最緊要係可以與民同樂，大家可以買得開心。」

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有市民稱氣氛良好 花費500元購買零食

譚太帶同兩歲兒子到場，她認為市集氣氛良好，但因天氣炎熱，只逗留20分鐘便打算離開會場。她指，今次共花了約500元購買魷魚絲、堅果等零食：「比出面買平好多，買得愈多愈平，所以我就一次過買多啲。」

荃灣街坊陳先生則帶同兒子玩攤位遊戲，花費約20元購買棉花糖給小朋友。陳先生表示，對於政府在疫後再次舉辦活動感到高興，因「有得玩有得食」。