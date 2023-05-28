器官捐贈聯絡主任處理跨境個案　銘記家屬之言：大愛唔應該有國界

一位最初拒絕讓孫兒捐贈器官的爺爺，收到受贈者的心意卡後，他說：「他們（受贈者）的健康就是我們的快樂。」

器官捐贈這個議題，近日掀起爭議，大愛是否延續，從來不是一道簡單的選擇題。

有器官捐贈聯絡主任指，工作中最大挑戰是捐贈者很多時是突然離世，家屬正面對突如其來的喪親之痛，要短時間內談器官捐贈不容易。兩名醫管局器官捐贈聯絡主任亦表示，不便評論器官捐贈是否與內地互通的政策，但自己的崗位，就是要帶出器官捐贈的意義，他們分享以往處理過一宗捐贈到台灣的個案時說：「大愛唔應該有國界、年紀、性別之分。」



屯門醫院器官捐贈聯絡主任張淑雯在這個崗位已10年，她稱捐贈數字一直「低迷」，提到工作中最大的挑戰，她直言很多捐贈者是突然離世，其家人正面對突如其來的喪親之痛，很多人想讓逝者「留全屍」，不考慮器官捐贈，有些也會因為逝者生前未曾提及捐贈器官的意願而擔心「做錯決定」。

張淑雯提到去年她處理的一宗個案，有位年輕人遭遇意外，頭部重創，當她跟年輕人的家人，包括爺爺、嫲嫲提起器官捐贈，爺爺隨即搖頭拒絕，但後來這位爺爺主動找到張淑雯說：「我想改變主意。」

這位爺爺解釋，他覺得孫兒的心臟很強壯，不忍就這樣火化，決定改變主意，讓孫兒捐贈器官幫助他人。後來，受捐者寫下心意卡，托張淑雯交給爺爺，他收到後這樣回覆張淑雯：「他們（受贈者）的健康就是我們的快樂。」

基督教聯合醫院器官捐贈聯絡主任梁宇添則提到，曾經遇過一位女孩因哮喘，一度心臟停頓而腦幹死亡，她的家人接示從未聽過女孩有捐贈器官的意願，不過，梁宇添後來在中央器官捐贈登記名冊找到女孩的登記，當家人知道女孩的意願，也很欣然接受，希望女孩的器官「盡量可以用都用」，最後捐出心臟、肺、肝臟、腎臟、眼角膜等器官，救助了七名病人，「家人好欣慰。」

梁宇添續說，遇過一位男士因中風而腦幹死亡，他同樣生前無向家人提過捐贈器官的意願，他的太太最初也覺得不捨得，但其後這位男士的兒子憶述曾聽過爸爸說：「如果有日我唔喺到，我都唔介意捐器官幫其他病人。」他太太也決而同意遵從丈夫意願，最後他丈夫的器官也幫助到其他病人。

近日器官捐贈因中港兩地器官移植互助機制、特首李家超稱中央器官捐贈登記名冊取消申請情況可疑，備受社會關注。

被問到會否擔心解說要更花功夫，張淑雯表示相信社會仍在消化這些消息，暫時她見不到有影響港人捐贈器官的意欲。她又提到，以往香港有兩宗捐贈器官到台灣的個案，其中一宗是由她處理，當時她跟捐贈者的丈夫談及此事，對方關注的只是希望太太的器官能幫到人，「大愛唔應該有國界、年紀、性別之分。」

兩位器官捐贈聯絡主任也提到，香港每年腦幹死亡的病人約80至120名，當中只得40至45%會同意捐贈器官。由於香港現時有很多病人正等候器官捐贈，料即使有跨境捐贈的機制，港人捐贈的器官要跨境捐贈的可能性較低。

當被問到會否希望器官捐贈也設選項，讓捐贈者或家屬可選擇是否接受跨境捐贈，梁宇添則說，不便評論政策，但在其崗位，很希望大眾明白器官捐贈的意義，也呼籲大眾記得初心與愛心，「（器官捐贈）唔止係幫人，係救人。」