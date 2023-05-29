消費券．直播｜第二輪7·16發放　轉會需在6月5至27日辦理

第二期消費券最快於7月16日發放，合資格市民可領取餘下2,000元。財政司司長陳茂波今日（29日）下午3時15分舉行記者會，公布第二期消費券計劃的詳情，料會公布領取支付工具的「轉會」安排，以及劃線日期和新申請安排等事項，劃線日定於今日，即5月29日，即此日或之前才年滿18歲的合資格市民都可補回消費券。市民如「轉會」改用另一支付工具收取，可與及新合資格人士一樣，在6月5至27日辦手續。



▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



+ 2

▼4月16日 新一期消費券派發首日店舖「搶客」▼



+ 15

【15:42】陳茂波表示，原有六個平台支付平台已足夠，故今次沒有再新增。他指各平台有提供不同優惠，亦有充分競爭。他指每次派消費券所需公帑「唔細」，是一定財政開支，「過往派都係因為疫情關係經濟較差，依家通咗關後，市面旺咗，所以仍係復穌過程，外圍環境麻麻地，好多變數，所以就發多次鞏固下復蘇。往後要視乎民生經濟社會而定，難成恆常計劃。」

透過不同計劃來港居住或升學，去年起可獲半額。陳茂波表示，去年取半額消費券約有10萬人。

【15:29】莊國民續說，將沿用六個支付工具，即八達通、WeChatPay、AlipayHK、PayMe、BocPAY及Tap & Go。現有登記人如無意轉換支付工具收取，不須再次登記，當局會以現有登記資料作資格審核，合資格就會收到；若要轉會及新登記人士，需再作登記，提供資料作資產審查。

轉會及新合資格人士可於6月5至27日做手續，為期大約三周，莊國民相信時間足夠。方法沿用去年做法，市民可以透過消費券官網或到9間臨時服務中心找職員代辦。

．灣仔告士打道5號稅務大樓34樓

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834至1838室

．觀塘成業街7號寧晉中心30樓D室

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心9樓906至907室

．屯門良景邨良景社區中心

．元朗天水圍天晴邨天晴社區會堂

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室

．大埔廣福邨廣福社區會堂會議室

【15:26】財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）莊國民表示，派發準則大致同去年一樣，即：年滿18、香港永久/新來港/不同入境計劃來港居住或升學、無永久離港或意圖。

當局以5月29日為界，去判斷當事人是否永久離港：

1/過去36個月均不在港

2/以永久離港為由，提出有效申請，在65歲前早領取強積金

3/ 持有身分證是否由本地簽發抑或海外簽發

4/ 其他資料顯示可見未來不會再返港

【15:21】財政司司長陳茂波表示，香港永久性居民及新來港人士第二期可獲2,000元；如果透過不同入境計劃包括優才、專業人士及企業家入境計劃來港居住及來港升學的合資格人士，可獲1,000元。

第二期按原定在7月16日發放。若去年已收到消費券及符合資格而不轉會，則不用做任何手續，屆時會收到；如果轉會改用其他支付工具，則要在6月5日至6月27日內辦手續。

於今日（5月29日）成新符合資格人士，可由6月5日至6月27日登記。

▼4月16日 新一期消費券派發首日店舖「搶客」▼



+ 6

▼4月16日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



+ 4

▼2月22日 陳茂波出席財政預算案記者會▼



+ 10

政府資訊科技總監黃志光及財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）莊國民亦會出席。

政府今年繼續向全港合資格市民及新來港人士派發消費券，但金額減半至5,000元，首期的3,000元已於4月16日派發；第二期2,000元則於7月16日發放。至於透過不同入境計劃來港居住或升學人士，則會分兩期獲發金額一半即2,500元。

餘下$2000消費券 可以轉換支付工具

陳茂波3月公布今年消費券計劃時表示，首階段會沿用去年8月時派發消費券的6款支付工具，不可以轉會，消費券會直接存入原有賬戶內，包括支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK帳戶及八達通。他當時預告，待派第二期消費券時，市民可以轉換平台。