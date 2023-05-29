消費券2023｜第二輪7·16發放　政府下午召開記者會料涉轉會安排

第二期消費券最快於7月16日發放，合資格市民可領取餘下2,000元。財政司司長陳茂波今日（29日）下午3時15分舉行記者會，公布第二期消費券計劃的詳情，料會公布領取支付工具的「轉會」安排，以及劃線日期和新申請安排等事項。政府資訊科技總監黃志光及財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）莊國民亦會出席。



▼4月16日 新一期消費券派發首日店舖「搶客」▼



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政府今年向全港合資格市民及新來港人士派發5000元消費券，首期3000元已於4月16日派發；第二期2,000元則於7月16日發放。至於透過不同入境計劃來港居住或升學人士，則會分兩期獲發金額一半即2500元。

市民可透過6個支付平台包括支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK帳戶及八達通領取消費券。

▼4月16日 新一期消費券派發首日店舖「搶客」▼



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▼4月16日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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▼2月22日 陳茂波出席財政預算案記者會▼



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