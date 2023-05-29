酷熱天氣警告持續生效　最高氣溫33度　天文台料未來兩日達34度

受到強颱風瑪娃的外圍下沉氣流影響，未來數日天氣持續酷熱，及有幾陣驟雨。截至中午時份，天文台指，本港氣溫最高達攝氏33度，酷熱天氣警告持續生效，周二或周三預計更高達34度或以上，新界再高兩、三度。天文台提醒，出外的市民要補充足夠水分，如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

天文台指，在正午十二時，瑪娃集結在高雄之東南偏東約690公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向台灣以東海域。



今日市區氣溫最高達攝氏33度，周二或周三更高達34度或以上。（資料圖片）

沙田、九龍城等多區錄得超過32度

強颱風瑪娃為本港帶來一周熱浪，截至中午時份，天文台錄得最高氣溫達33度，最低氣溫是26度，平均溫度是30.1度。打鼓嶺、上水、沙田、將軍澳、九龍城等錄得超過32度，跑馬地和元朗公園更錄得33.1度。天文台指，今日天晴，下午酷熱，吹輕微至和緩西北風。

天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。強颱風瑪娃的外圍下沉氣流正影響中國東南沿岸。在正午十二時，瑪娃集結在高雄之東南偏東約690公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向台灣以東海域。

本港各區氣溫情況。（天文台網頁截圖）

預測周二、周三市區氣溫達34度或以上

天文台預測，未來數日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。星期二及星期三市區氣溫達34度或以上，新界再高兩三度。

天文台指，熱帶氣旋瑪娃會在未來兩三日逐漸向偏北方向緩慢移動，在台灣以東海域徘徊，隨後移向琉球群島一帶。受其外圍下沉氣流影響，未來數日華南沿岸天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。預料低壓槽會在週末期間為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

本港未來九日天氣預測。（天文台網頁截圖）

天文台上周五（26日）起，新增「極端酷熱天氣」特別提示，如果氣溫達到35度或以上，就會提醒公眾天氣極端酷熱，並透過流動應用程式、電視台及天台發放訊息。天文台昨日在網上文章《天氣隨筆》重申上述新安排，並提醒公眾特別要留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。