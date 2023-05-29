黎智英涉勾結外國勢力案　黎申請永久終止聆訊　遭3法官一致否決

壹傳媒創辦人黎智英與他旗下的3間公司，涉違反《港區國安法》，被控勾結外國勢力罪。黎早前申請終止聆訊，指政府阻撓他聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen(下稱Tim Owen)，認為是「迫害」，而不是檢控，令他得不到公平審訊。國安法3名指定法官今(29日)頒下裁決，認為沒有證據證明國安委行事出於惡意(bad faith)，並認為黎在案中會有公平審訊。一致否決黎的申請。



4名被告：黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，被控串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力等多罪，案件已排期於9月25日開審，並會於明日(30日)進行案件管理聆訊。

黎智英涉違國安法的案件，原定於2022年12月1 日開審，但因釋法問題，現押後至今年9月才開審。

黎質疑指定法官委任過程不透明

黎的律師提出申請時稱，委任國安法指定法官的過程，予外間偏頗之感，因指定法官的任期只有一年，且特首委任的準則不為外人所知，外間亦不知道指定法官如何獲得續任。委任過程不透明和任期欠保障，或會令外間覺得指定法官會避免成為「不聽話的法官」。

認為政府惡意阻礙聘請英御狀

此外，黎又認為政府惡意阻礙黎聘用英國御用大律師Tim Owen，直言這是「迫害」，不是檢控，並指國安委於本年1月11日評估黎聘請Tim Owen所涉國安風險時，建議入境處若Tim Owen申請簽證，應予以拒絕。惟黎的律師團隊於同月16日去信律政司，要求澄清人大釋法是否不會影響法庭早前的決定，律政司當時回覆黎的信中，未提及國安委的決定。黎後來再就國安委事宜入稟，於今年3月才在誓章中得國安委早有該決定，黎認為律政司有責任主動告告知黎國安委的決定。

黎智英欲聘Tim Owen引至釋法及覆核經過。(詳看下圖)

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律政司認為沒有造成不公

律政司的代表回應時稱，法官須遵守司法誓言，難言他們會受政府影響，又強調雖然特首委任指定法官，但法官要審理甚麼案件，仍屬司法機構的權限內，沒有造成不公。

高院裁定國安委工作不受法院干預

此外，黎智英早前就國安委評估黎聘請Tim Owen涉國安風險，建議入境處拒批簽證，認為其決定越權而提出司法覆核的案件，而高院首席法官潘兆初本月中頒下判辭，認為國安委的工作不受包括法院在內的任何機關干涉，並裁定國安委做法並無越權。

案件編號：HCCC51/2022