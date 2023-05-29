抑鬱漢檢測站縱火並噴止汗劑　稱疑母逝與防疫措施有關　認罪候判

運輸工人疑不滿港府的防疫措施，去年在大圍新翠邨新型冠狀病毒檢測站，把一個起火的垃圾車推向採樣亭，又向火種噴止汗劑噴令火勢更猛，帳篷因此被燒毀。亭內職員感驚慌，帶同在場的女士及小童離開，運輸工人最終被制服後大叫：「香港人反抗！」他今（29日）在區域法院承認一項有意圖而縱火罪，律師求情時透露，被告曾患上抑鬱症，後來其母死亡，他認為是與政府的防疫措施有關。法官先替被告索取精神科報告，把案押後至6月12日判刑，被告期間須還柙。



被告潘海鳴，28歲，報稱運輸工人。他被控於2022年2月12日，在大圍新翠邨新芳樓外足球場的2019冠狀病毒流動採樣站，無合理辯解而用火損壞一輛垃圾車及一副帳篷。

新翠邨檢測站被縱火情形。(詳看下圖)

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把冒煙垃圾車推向檢測站

案情指，有職員於案發日下午4時45分，看到被告把有白煙冒出的垃圾車推向檢測站。被告把垃圾車推至一個採樣亭後方，並打開垃圾桶蓋，當時垃圾車內有垃圾正燃燒。他並向火種噴止汗劑噴，令火勢更為猛烈。期間，被告向分流站大叫：「走啊，你地走啊！」

向火種噴止汗劑

被告之後回到採樣亭，當時有職員為一名女士及一名小童採樣。他再用止汗劑噴向火種，繼而把垃圾車推向採樣亭，垃圾車被推倒在地，燃燒的垃圾散落在地，帳篷被燒毀。職員見狀，帶同該女士和小童離開。

被制服大叫香港人反抗

被告之後遭制服，期間大叫：「香港人反抗！」他被捕後，在錄影會面中拒絕回答問題，但表示不滿政府防疫措施。此外，涉案採樣亭受損，垃圾車有燒毀痕跡、桶蓋被燒溶，損失約1200元，而事件中無人受傷。

被告被制服的情形。(詳看下圖)

雙親皆患精神病

辯方求情時透露，被告雙親均患精神病。他年幼時遭父親拋棄，母親則無能力照顧，他在中三前一直居於不同院舍。及後他開始工作，但不時有幻聽，令他容易激動。他於2020年曾服食逾30粒精神科藥物，但被救回。

認為母親的死與防疫措施有關

被告於2021年得悉居於護老院的母親獲邀接種新冠疫苗，被告致電母親，知道她不想打針。被告因此和院舍職員爭執，並動手施襲。他因此被控，獲判緩刑，事後他證實患抑鬱症。辯方指，被告的母親現已離世，他認為與政府防疫措施有關。

案件編號：DCCC 572/2022