以「特別日子」形容六四　拿燭光穿黑衫犯法？鄧炳強：看立心如何

撰文：呂穎姍
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今年是「六四」34週年，保安局局長鄧炳強今日（29日）出席活動後見記者時，主動提及「嚟緊幾日將會係一個好特別嘅日子」，但沒言明是「六四」，警告市民如利用相關日子做危害國家行為，保安局一定會採取果斷行動。

被問到局方會否強烈不建議市民去維園拿著燭光及穿黑衫，他則指，是否違法視乎不同因素，包括其行為出發點、行為及立心如何，保安局必定會搜集證據。

▼2021年6月4日　國安法下首個六四　維園空無一人▼

警告市民勿危害國家安全

下星期日就是「六四」事件34周年，保安局局長鄧炳強今出席活動後見記者時，主動談此事，但言談間絕口不提「六四」兩個字，僅指「嚟緊幾日將會係一個好特別嘅日子」，指如市民利用相關日子做危害國家行為，包括宣揚港獨、顛覆國家政權，保安局一定會採取果斷行動。

鄧炳強警告市民在「特別日子」別進行違反國安行為。（江麗盈攝）
嚟緊幾日將會係一個好特別嘅日子，好多人利用𠵱個好特別嘅日子去做一啲危害國家嘅行為，包括宣揚港獨、顛覆國家政權，但我想話畀𠵱啲人聽，如果你係再做𠵱啲行為嘅話，我哋一定係會採取果斷行動，有證據就會告你，你係唔會有僥倖。
保安局局長鄧炳強

▼2019年6月4日　疫情前最後一次維園大型六四晚會▼

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拿燭光著黑衫是否違法　必定搜集證據

有記者問到局方會否強烈不建議市民去維園拿著燭光及穿黑衫，他則指，是否違法視乎不同因素，包括其出發點、行為及立心如何，保安局必定會搜集證據。

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