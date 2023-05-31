巴士加價｜林世雄：巴士成本難壓縮有加價需要　研開拓非票價收入

行政會議昨日（30日）通過多間巴士公司加價，加幅介乎3.9%至7%。運輸及物流局局長林世雄今日（31日）在電台節目表示，巴士公司的成本架構涉及員工開支和油價，形容缺乏彈性、難以大幅減省，在近年營運艱難的情況下，有需要加價，但通關後，巴士客量已大幅反彈，當局審視一籃子因素後，才決定批出最終加幅。他又指，會與巴士公司研究，將車廠電動車充電裝置開放予公眾付費使用、在巴士站設置集運用的儲物櫃等，以增加非票務收入，減輕巴士公司的營運壓力。



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運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

林世雄早上在電台節目表示，巴士公司是去年1月至9月先後提出申請，當時正處於第五波疫情，通關未有期、油價亦處於高位，故理解巴士公司當時申請較高的加幅，但至今年初通關，客量已大幅反彈，當局審視最新數據後，才得出現有加幅。

他續指，巴士公司的成本架構缺乏彈性，員工開支佔營運總開支五至六成，油價亦佔一部份，故營運成本不可能大幅減省，形容巴士公司近年營運艱難，有需要加價，而當局考慮許多因素後，包括巴士公司營運成本、收益預測、商業營運機構合理回報率、市民接受程度及負擔能力等，批出現有加幅。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌。（資料圖片／廖雁雄攝）

建議巴士車廠充電裝置提供租用服務、設集運儲物櫃等增收入

他續指，會與巴士公司研究開拓非票價收入，並透露除了現時的巴士車身廣告外，亦可考慮與其他公司合作在指定路線舉行免費乘車日、將巴士車廠充電裝置租予其他商用車輛使用等，更可研究在巴士站放置集運用的儲物櫃，當局可介入與地政總署、政府產業署等相關部門協調，

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則表示，現時巴士公司的收入主要依賴票務收益，增加加價壓力，建議巴士公司主動爭取增加非票務收益，惟認為運輸局提出的方向幫助有限，憂慮巴士公司很快會再提出加價。他建議當局和巴士公司可考慮在泊車轉乘站增設小商店或餐廳，以進一步增加非票務收入。