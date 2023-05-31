康文署救生員短缺　楊潤雄指正研究外判　另探討境外輸外勞可行性

踏入夏季，公眾泳池及泳灘救生員人手不足，致部分泳池因而需局部開放。有議員關注「搶人才」情況，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（31日）於立法會以書面回覆指，私人市場泳池數目急增，市場對救生員的需求持續上升，且康文署招聘季節性救生員面對困難，已推出一系列措施，包括先聘用後訓練等，增加救生員供應，另正研究聘請外判承辦商，為轄下公眾泳池提供救生服務，目前正進行準備工作。

他又提到，康文署正積極研究其他方案，包括探討從境外（包括在粵港澳大灣區香港以外城市）聘請持有相關救生資格人士成為救生員的可行性。



▼2022年5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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楊潤雄於立法會書面質詢回覆表示，隨著本地私人發展項目、酒店和主題公園等場所的泳池數目在過去數年急增近200個，市場對救生員的需求持續上升。另一方面，季節性救生員的工作屬短期性質，令招聘面對相當大的挑戰和困難。

他提到，康文署正展開研究及準備工作，包括選擇適合場地、研究調配人力情況、爭取資源等，隨後將盡快嘗試聘請外判承辦商，為轄下公眾泳池提供救生服務。楊潤雄續說，康文署已推出一系列措施，增加整體合資格救生員的供應，包括已於今年新設兩年合約期職位的全年救生員，成功招聘110名員工，亦以先聘用後訓練的方式，讓未持有任何拯溺資格人士參加全日制訓練和實習，以考取泳池救生章及／或沙灘救生章，成為康文署季節性救生員等。

楊潤雄表示，康文署另積極研究及探討其他措施，包括探討從境外（包括在粵港澳大灣區香港以外城市）聘請持有相關救生資格人士成為救生員的可行性。

截至本月初 17個游泳池缺人手局部開放

康文署共有45個公眾游泳池、39個刊憲泳灘和五個水上活動中心，設有救生員服務。楊潤雄表示，高級救生員外，非泳季期間（每年十一月至翌年三月）約需1300多名救生員，非高峰期（每年四至五月及九至十月）約需1800人，高峰期（每年六至八月）則約需2000多名救生員。他說，截至本月初，受聘的救生員人數有接近1700人，康文署轄下25個公眾游泳池已全面開放；17個游泳池因人手問題局部開放；和三個泳池因受改建／周年維修工程需要關閉。

立法會議員邵家輝關注，任職於公私營市場的救生員工資中位數分別。楊潤雄指，康文署救生員的薪級中點及平均月薪分別為20,540 元及23,800元。康文署於去年9月進行的工作薪酬調查資料顯示，私人市場救生員的平均月薪約為22,500 元。