涉賭檔內賭博和違口罩令　休班警等5人否認控罪受審

警方去年7月在火炭工廈搗破一個懷疑賭檔，多人當場被捕，其中一人為37歲休班男警。他與另外4人否認賭場內賭博及違反口罩令等6罪，案件今（31日）在沙田法院開審。承認事實指，當日警方到場時，休班警與另外3名被告坐在其中一張麻雀枱上，警方後來在該麻雀枱上搜出大量籌碼。另雙方的爭議本案情況是否屬條例中提及的合法情況，即是在私人處所內的社交場合中進行等。



被告周寶江（55歲，的士司機）、施福期（58歲）、馬浚杰（28歲，店務助理）、胡思慧（47歲，家庭主婦），及鍾志恒（37歲，警員），同被控一項「在賭場內賭博」罪，被他們於2022年7月23日，在新界火炭世紀工業中心一賭場內賭博。5人另各被控違反口罩令。

被告鍾志恒（圖）否認在賭場內賭博罪，和違反口罩令。（劉安琪攝）

承認事實指 四名被告麻雀枱就座位置搜出 市值數千元的籌碼

承認事實指，同案被告伍碧茜案發時以月租3000元租用涉案單位內的一個房間，該房間內在租用前並沒有閉路電視及麻雀枱等設備。另雙方並不爭議該單位非賭博條例中列明的合法賭博場所。

承認事實續指，警方於當日下午5時許展開反賭博行動，11時許在兩名男子帶領下進入涉案房間調查。當時房間內設有2張電動麻雀枱、隔音綿及3組閉路電視。場內有8名人士，除了被告胡思慧坐在沙發上外，另外4名被告均圍住同一張麻雀枱坐下。5人被捕後，警方在麻雀枱上4人就座的位置均搜出市值數千元的籌碼。

證物警員供稱涉案單位內除了麻雀枱 還有卡拉ok機及一些桌上遊戲

控方指，雙方的爭議是本案是否屬於賭博條例第3（2）條所指的合法博彩情況，即涉案博彩遊戲是否在私人處所內的社交場合中進行，而非以生意或業務，亦非為任何人的私有收益而籌辦。

證物警員13475鄭樂才（音譯）之後出庭作供，他當日與同袍一起進入涉案房間調查。在盤問下，他同意除了涉案房間外，單位內另有兩間房間，分別為雜物房及裝修公司的辦公室。他的同事曾進入裝修公司辦公室檢查，確認沒有賭博器材。警員另同意，在涉案單位內除了麻雀枱，還有卡拉OK機及一些桌上遊戲。

審訊午續。

案件編號：STCC57/2023