消費券｜八達通推轉會獎賞　用手機八達通可賺100元增值額

第二期消費券將於7月16日發放，市民今次更可「轉會」至其他平台，八達通卡有限公司亦準備了一系列優惠及獎賞，可獲高達100元迎新及轉會獎賞，以吸引更多人轉會。



▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



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新客戶及轉會到八達通的客戶，只須於推廣期內在政府消費券計劃網站首次成功登記使用八達通領取第二期消費券，並將該八達通登記入八達通App，即可賺取50元八達通增值額，如該客戶使用手機八達通登記，更可賺取100 元八達通增值額。

另外，「學生手機八達通」服務亦已推出，合資格的人士可於6月5日起使用已登記的「學生手機八達通」領取消費券。首次登記領取消費券的學生更可透過「學生手機八達通」賺取100元八達通增值額迎新及轉會獎賞。

▼4月16日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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八達通亦聯同本港的好賞嘟商戶，如大家樂、OK 便利店、麥當勞等，於消費券派發期間，一連四個星期推出連環快閃現金賞，透過八達通 App 以先到先得形式，送出共100萬張現金券。現金券不設最低消費要求，可即拎即用。

同時，八達通夥拍萬寧、豐澤等商場及大小商戶，推出一系列遍及衣食佳行的優惠券，客戶可透過八達通App購買電器及電子產品甚至進行網購時，均可盡享優惠和折扣，總值超過1億元。

八達通署理行政總裁甘志深表示，現時有超過一半人已用畢上期3,000元的消費額，而未用完的市民只要在6月尾前用畢，亦可以7月16日當日立即領取新一期消費券，至於最後一期2,000元的消費券則無使用期限，不過亦鼓勵市民盡早使用，以刺激經濟。

八達通產品部總監葉勁生指出，今次100萬張現金券，總值超過750萬元，而且張現金券無需任何使用條件，比以往更直接、方便及客易，希望有一定吸引力。另外他亦提醒以八達通App領取50元增值額後，即使再登記手機八達通亦不能領取100元增值額，所以新或轉會客戶登記前便要做好選擇。