夏季預報｜天文台料香港今夏偏熱兼雨少　厄爾尼諾或在秋季前形成

香港近日極端酷熱，天文台今日（31日）公布夏季季度預報，指赤道太平洋中部及東部今年4月的整體水溫高於正常，預料在秋季或之前會發展成厄爾尼諾，香港亦會受影響，預料未來3個月氣溫正常至偏高，雨量則正常至偏少，但仍有可能會受暴雨影響，籲市民做好準備迎接雨季。



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赤道太平洋中部及東部續升溫 今秋或之前發展成厄爾尼諾

天文台表示，過去多個月，赤道太平洋中部及東部的升溫趨勢持續，今年4月該區整體水溫已高於正常，預料未來數月，該區會繼續升溫，到今年秋季或之前會發展成厄爾尼諾。

今年夏季華南溫度正常至偏高

本港夏季氣溫亦有顯著長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高，而世界各地大部份氣候模式預測，今年夏季華南的溫度正常至偏高，故預料本港今年夏季的溫度亦會現同一趨勢。

雨量料正常至偏少 天文台：香港仍有可能受暴雨影響

雨量方面，天文台指，世界各地的氣候模式對今年夏季華南沿岸的雨量預測沒有明顯共識，但考慮到氣候模式的客觀指標及過往表現的統計分析、厄爾尼諾的發展及其對香港夏季雨量的影響，預料本港今年夏季雨量正常至偏少的機會較高，惟本港仍有可能受暴雨影響，天文台提醒市民應為雨季作好準備。