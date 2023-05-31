強制舉報虐兒｜新機制下料舉報大增　社署新留宿中心明年首季啟用

強制舉報虐兒相關草案將於周五（6月2日）刊憲，新機制中，社工、教師及醫護等23類人士列強制舉報者，他們如合理懷疑18歲以下兒童受虐必須盡快舉報。政府消息人士今日（31日）透露，政府擬於新法例刊憲後18個月實施新機制，期間給予相關人士完成法定責任培訓，相關專業團體按需要檢視及修訂其實務守則或指引。社署亦將加強兒童緊急安置服務，明年首季新增一間留宿幼兒中心，合共提供48個服務名額。



強制舉報虐兒相關草案將於周五（6月2日）刊憲，新機制中，社工、教師及醫護等23類人士列強制舉報者，（資料圖片）

政府消息人士今日指，懷疑虐兒個案共涵蓋四類別：身體虐待、性侵犯、疏忽照顧及心理虐待，強制舉報虐兒新機制規定強制舉報者在工作期間，如合理懷疑18歲以下的兒童 「已遭受並仍遭受嚴重傷害 」 或 「正面對遭受嚴重傷害的實際風險」，例如遭暴力虐打、遭嚴重性侵等，便須在切實可行範圍內盡快舉報。機制又特別列明，另一名兒童所造成的傷害包括欺凌、以及意外所致傷害，則不在舉報範圍內。

擬於新法例刊憲後18個月實施 期間給予相關人士完成法定責任培訓

政府消息人士又透露，政府擬於新法例刊憲後18個月實施新機制，期間給予相關人士完成法定責任培訓，相關專業團體按需要檢視及修訂其實務守則或指引。

根據政府最新提交立法會文件，強制舉報者清單包括經常接觸的23個類別人士，包括社工、幼兒中心與留宿服務員工、教師、醫生、護士、臨床心理學家等。

23類人士列強制舉報者清單：

社工、幼兒工作員/主管、兒童住宿照顧服務院舍院長



教員、寄宿學校舍監



護士、醫生、牙醫、牙齒衞生員、中醫、物理治療師、職業治療師、醫務化驗師、視光師、放射技師、藥劑師、助產士、脊醫、言語治療師、營養師、聽力學家、臨床心理學家、教育心理學家



若強制舉報者未有履行責任， 將面臨最高三個月監禁及第五級罰款即50,000元。政府消息人士稱參考其他司法管轄區經驗，政府預期新法例生效後，舉報虐兒個案數字或大幅飆升，社署將設立一間新的留宿幼兒中心，並於明年首季啓用，可提供48個服務名額，年均可照顧192名兒童。消息人士又稱，社署正考慮增設另一間相同規模的留宿幼兒中心，及招募更多寄養家長，以進一步增加緊急安置名額供應。

真誠相信延誤舉報符合兒童最佳利益 可作免責辯護

機制亦有免責辯護，「強制舉報者」如沒有在切實可行的範圍內盡快舉報懷疑虐兒個案，但真誠而合理地相信延誤舉報符合該兒童的最佳利益，並在延誤其間採取在當時情況下屬合理所需的行動，以保障該兒童的利益，例如作出適當安排以免該兒童再受性侵犯並處理其情緒困擾，可作免責辯護。

保障「強制舉報者」措施：

1.任何人不得故意阻止或阻礙「強制舉報者」作出舉報



2.任何人不得披露「強制舉報者」的舉報作出者身分，亦不得披露能夠藉以推論出該身分的資料



3.「強制舉報者」不會僅因作出舉報而招致任何民事或刑事法律責任。



4.不得僅因某「強制舉報者」作出舉報而斷定該人違反任何專業操守的或專業道德的守則。

